威廉王子教母發言涉歧視 已向對方道歉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦16日綜合外電報導）英國白金漢宮今天說，威廉王子的教母赫西上月在一場官方王室宴會對慈善團體Sistah Space創辦人富拉尼談到有關種族和國籍的言論「令人無法接受」，赫西已當面誠摯致歉。

路透社報導，在英國出生的富拉尼（Ngozi Fulani）是援助家暴受害慈善團體Sistah Space創辦人。她透露在國王查爾斯三世（King Charles III）妻子卡蜜拉（Camilla）主辦的一場活動中，83歲的赫西（Susan Hussey）不斷問她「妳來自非洲哪裡」赫西隨後辭去在王室家庭的職務。

白金漢宮當時稱赫西的言論「令人無法接受且深感遺憾」，但表示兩女今天會面，氣氛溫暖融洽。

法新社報導，赫西與富拉尼今天在白金漢宮會談。赫西「誠摯致歉」，富拉尼也接受道歉「了解對方沒有惡意」。

白金漢宮在聲明中說，赫西「已承諾加強對其中涉及敏感性的認識，並感謝有機會更加了解這方面議題」。

聲明提到，富拉尼「在社群媒體和其他地方遭受最駭人的謾罵聲浪，很不公平」。富拉尼被迫暫停她的慈善工作，以保護她的救濟對象和工作人員。

聲明最後說，查爾斯、卡蜜拉和其他王室成員「很高興雙方有這樣好的結局」。

此事發生在Netflix紀錄片「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）上架前幾天，備受關注。威廉王子（Prince William）的弟弟哈利和有非裔血統的弟媳梅根過去曾指控英國王室內部種族歧視，這也是兩人在約3年前毅然決然離開王室的原因之一。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1111217