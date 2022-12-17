日本中小學生向政治人物請願 盼鬆綁默食規範

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本各中小學校為了防疫，至今仍大多要求學生吃營養午餐時「食不言」，採取所謂「默食」規定。多名中小學生向日本執政黨自民黨政調會長萩生田光一請願，希望鬆綁規範。

日本放送協會（NHK）報導，來自神奈川縣及群馬縣的6名中小學生16日前往自民黨中央拜會政務調查會長萩生田光一，希望幫他們向政府反映想要邊吃午餐邊聊天的請求。

拜會萩生田的其中一名小5女童說，「雖然我希望可以跟大家邊吃飯邊聊天，但老師到現在都還沒說好」。

萩生田說，會試著拜託文部科學大臣，希望打造一個讓大家多少能邊聊天邊吃飯的快樂環境。

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日本政府文部科學省今年11月底通知各地方政府的教育委員會等單位，認為如果校方採取適當對策的話，就可以開放學生用餐時聊天。

富士新聞網報導，雖然文部科學省認為學生在吃營養午餐時「聊天是有可能的」，但日本現在被認為正遭受第8波疫情侵襲，許多學校對開放學生用餐時聊天持審慎態度，導致現況是各校大多持續採取默食規範。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111217