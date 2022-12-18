聯合國監督小組將到訪 伊朗稱濃縮鈾產能創紀錄

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（中央社德黑蘭17日綜合外電報導）伊朗今天稱其鈾濃縮量能已提高至前所未有的紀錄水準；而聯合國核子監督人員明天就要到伊朗查訪。

官方的伊朗通訊社（IRNA）引述伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization of Iran）主席艾斯拉米（Mohammad Eslami）的話說：「目前，伊朗的濃縮鈾量能已達到史上兩倍多。」

他又說：「核能和原子能生產為國家節省大量經濟成本，並能有效減少化石燃料和非再生燃料的消耗，並降低環境問題。」

法新社報導，總部位於維也納的聯合國核子監督機構「國際原子能總署」（IAEA）14日表示，一個技術小組將於18日訪問伊朗，試圖解決一個讓人擔憂的問題，即伊朗境內幾個未申報進行核活動的地點中，發現了放射性物質的痕跡。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）並不預期會加入代表團行列。

對於在伊朗3個未申報地點發現人造鈾一事，國際原子能總署長期以來一直要求伊朗提出解釋，也要求實地瞭解及採集樣本。

艾斯拉米於本月9日表示，在這3個地點檢測到的原料，是從國外帶入伊朗的。

這起事件嚴重阻撓列強與伊朗挽救2015年核協議的努力。

根據2015年的核協議，伊朗同意濃縮鈾純度不會超過4%，比可以製造出核彈頭的90%純度低了更多。列強則同意放寬對伊朗的制裁，以作為交換條件。

然而，2018年時任美國總統川普（Donald Trump）單方面退出這起核協議，同時恢復制裁伊朗，促使伊朗大約一年後開始違反核相關限制。挽救協議的談判迄今沒有結果。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111218