拯救生物多樣性 聯合國峰會官員：有信心達協議

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（中央社蒙特婁17日綜合外電報導）聯合國負責生物多樣性談判的高層官員今天表示，他們有信心達成一項重大協議，拯救大自然免遭破壞。

法新社報導，觀察人士曾警告說，目的在達成「自然和平公約」的聯合國「生物多樣性公約」第15次締約方大會（COP15）有可能破局，因為富裕國家到底應支付多少費用來拯救開發中國家的生態系統，各國態度很分歧。

這次COP15會議由中國擔任輪值主席國，但因中國實施嚴格COVID-19（2019冠狀病毒疾病）限制措施，場地改到正值隆冬的加拿大蒙特婁（Montreal）舉行。

主持大會的中國今天表示，「非常有信心」與會代表將達成協議；加拿大方面也表示，已經取得「重大」進展。

中國環境部長黃潤秋在蒙特婁對媒體說：「我非常有信心，我們能夠…維持企圖心並達成共識。」

正式談判議程預定在12月19日結束，但若有必要可以延長。

文本意在作為各國截至2030年的路線圖。而於2010年在日本簽署的上一個10年計畫，則是未能實現任何目標，這項失敗被廣泛歸咎於缺乏監督機制。

草案主要目標現在包括一項基礎承諾，即在2030年前保護世界30%的陸地和海洋。

但最大癥結點在於統稱「北方世界」（Global North）的富裕國家，應向世界大部分生物多樣性所在的「南方世界」（Global South）提供多少資金。

開發中國家認為，已開發國家透過開採南方資源致富，就應支付費用給南方來保護它們的生態系統。

有幾個國家已在締約方大會或在近期做出最新承諾，當中歐洲成為關鍵領頭羊。歐洲聯盟承諾，要在直到2027年的期間投入70億歐元（約新台幣2313億元），這是先前承諾的兩倍。

但這些承諾不但比觀察家說的所需額度低了許多，也跟開發中國家尋求的數字相去甚遠。

巴西率先提出這方面的要求，主張每年挹注金額應達1000億美元（約新台幣3兆980億元），遠高於目前的約略100億美元，（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111218