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日本新潟縣破紀錄大雪 釀2死6傷

2022/12/21 12:47
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（中央社東京21日綜合外電報導）日本新潟縣及東北地方南部近日降下破紀錄大雪，包括一名因家中停電被迫在車內取暖不幸死亡的27歲女性在內，已知新潟縣共有8人因大雪死傷。

日本富士新聞網報導，新潟縣柏崎市12月20日因大雪影響持續停電，在車上取暖的27歲荒川紗夜嘉被發現死亡。由於車輛停在自家門前，可以看到排氣管出口被雪掩埋，研判可能是一氧化碳中毒。

截至目前為止，新潟縣內已有2人因大雪不幸死亡，另有6人分別受到輕重傷。

TBS電視台報導，新潟縣到今天上午11時止，仍有約8900個家戶持續停電。

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日本放送協會（NHK）報導，新潟縣長岡市等地國道（類似台灣的省道）8號及17號數百輛汽車受困大雪動彈不得的情況，在經過約26小時後，已於今天上午8時獲排除。

這場破紀錄大雪已為新潟縣及東北地方南部部分地區，帶來較往年逾3倍的積雪量，而根據日本氣象廳預測，12月22日到26日可能再度降下大雪，呼籲民眾預先做好相關準備。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1111221

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