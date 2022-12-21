麥維德夫會習近平 轉交蒲亭親筆信談烏克蘭問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京21日電）統一俄羅斯黨主席、俄羅斯前總統麥維德夫今天在北京會見中國國家主席習近平，並轉交俄羅斯總蒲亭的親筆信。習近平則表示，中方在烏克蘭問題上盼各方理性克制，開展全面對話。

新華社報導，麥維德夫（Dmitry Medvedev）是應中國共產黨邀請訪問中國，並在北京釣魚台國賓館會見習近平，兩人並就共同關心的其他國際地區問題交換意見。而他向習近平表示，烏克蘭危機「事出有因，十分複雜」，俄羅斯「願意通過和談解決面臨的問題」。

根據報導，習近平向麥維德夫說，中共和統一俄羅斯黨長期開展機制化交往，成為鞏固中俄政治互信、推進兩國互利合作、展現兩國戰略協作的「獨特渠道和平台」，為新時代中俄關係行穩致遠提供了有力支撐。

習近平說，過去10年中俄關係「經受住國際風雲變幻的考驗，始終健康穩定高水平發展」。中俄發展「新時代全面戰略協作伙伴關係」，是雙方基於各自國情作出的長遠戰略選擇。中方願與俄方一道，把「新時代中俄關係」不斷推向前進，共同推動全球治理朝著「更加公正合理」的方向發展。

他提到，中方在烏克蘭危機問題上一貫按照「事情本身的是非曲直」決定自己的立場和政策，「秉持客觀公正立場，積極勸和促談」。希望有關各方保持理性克制，開展全面對話，通過政治方式解決安全領域共同關切。

根據報導，麥維德夫首先轉交蒲亭（Vladimir Putin）致習近平的親署信，並指統一俄羅斯黨願與中共加強治國理政經驗交流，落實好兩國元首達成的重要共識，積極推進兩國經貿、能源、農業等領域合作，「共同抵制外部施加的各種壓力和不公正措施」，推動「俄中全面戰略協作伙伴關係」實現更大發展。（編輯：張淑伶）1111221