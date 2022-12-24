彭博擴大媒體帝國 傳擬擇一買華爾街日報或華郵

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（中央社紐約23日綜合外電報導）美國媒體引述知情人士披露，曾任紐約市長的億萬富豪兼媒體大亨彭博，有意在「華爾街日報」母企業道瓊公司或「華盛頓郵報」間擇一買下，擴大媒體版圖。

美國新聞網站Axios報導，彭博（Michael Bloomberg）認為道瓊公司（Dow Jones）是擴大自身媒體帝國最理想標的，但若貝佐斯（Jeff Bezos）有意出售，也願意把華郵買下。

在已握有重量級財經媒體彭博（Bloomberg News）下若再併進旗下有「華爾街日報」與巴倫周刊（Barron's）的道瓊公司，無疑將成為一隻無可匹敵的商業新聞巨獸。

消息人士指出，雖然彭博對收購道瓊公司或華郵兩大集團均表興趣，但道瓊公司仍是他的首選。

道瓊公司的上級是新聞集團News Corporation，為另一媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）所有。Axios報導稱彭博與梅鐸很熟，彭博覺得梅鐸欲把新聞集團News Corporation與關係企業福斯公司（Fox Corporation）合併會失敗，從而給自己一個擴張版圖機會。

Axios指出，不過彭博目前還沒向梅鐸表達願買下道瓊公司，也還沒與任何像銀行等第三方接觸著手評估。

消息人士指出，另一方面，彭博覺得若能把Bloomberg News與華郵整併，將能徹底強化Bloomberg News在聯邦政府的接觸面，大幅提升政治新聞分量，無疑會是「紐約時報」的夢魘；但彭博雖與貝佐斯友好但交情不深，會有一定難度。

Axios分析，買下道瓊公司將使彭博取得無與倫比的口碑，進而增加更多專業財經即時數據、新聞與分析的「彭博終端機」（Bloomberg Terminal）訂戶。彭博終端機是集團一大金雞母，2018年收益首度突破100億美元大關。

被Axios點到名的新聞集團News Corporation不願置評。

華郵2013年由貝佐斯以2.5億美元收購，今年如無意外將虧本，且數位訂戶在川普時代出現增加後，目前持續流失；華郵上週已宣布會在2023年第1季裁員。

不過華郵的發言人告訴Axios「華郵是非賣品」。

彭博一向有收購專業新聞機構併入自身媒體戰略的歷史。他在2011年以大約9.9億美元買下當時兼具專業新聞平台與研究集團的「國家事務局」（Bureau of National Affairs），改名彭博產業集團（Bloomberg Industry Group）。

在2012年底也曾傳出彭博將收購著名金融媒體的英國「金融時報」，不過最終沒有下文。（譯者：陳亦偉）1111224