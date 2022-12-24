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反制西方設限油價 俄明年初擬減產5%至7%

2022/12/24 14:15
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（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯副總理諾瓦克今天表示，俄國明年初可能減產5%至7%石油產量，反制西方國家對俄國原油及煉油產品所訂的價格上限，且不會賣油給支持俄油上限價格的國家。

路透社報導，這是俄國首度回應西方國家為制裁莫斯科入侵烏克蘭而訂定俄油價格上限政策。諾瓦克（Alexander Novak）詳細說明俄國因應措施，並稱每天可能減產50萬至70萬桶。

他告訴俄國國營電視媒體，儘管歐洲努力減少對俄國石油及天然氣的依賴，但全球各地對於俄國能源出口都有需求，莫斯科當局一直在拓展更多買家。

諾瓦克說，要是沒有俄國能源，將很難保障全球經濟發展，並預期主導設俄汽、俄油價格上限的歐洲會出現天然氣短缺。

歐盟、七大工業國集團（G7）國家和澳洲12月5日起對俄油實施每桶60美元價格上限，歐盟還禁止透過海運進口俄油，英國、加拿大、日本和美國也做出類似承諾。

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諾瓦克說：「我們相信在目前情況下，寧可冒著減產風險，銷售政策也不要受制於西方所訂的價格限制。今天是60美元，明天可能又變其他價錢，我們無法接受要仰這些不友好國家的鼻息。」

俄油價格上限制裁確實打擊俄油銷量，外銷石油是俄國國家預算收入的大宗。俄油旗艦產品－波羅的海港口的俄國烏拉爾（Urals）混和原油出口量恐在12月下降達1/5。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1111224

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G7對俄油價格上限生效 俄稱即便減產也不接受 俄羅斯副總理：北溪管線受損處技術上可修復
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