日本大雪新幹線誤點影響逾13萬人 66航班取消

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本部分地區陸空交通被大雪打亂，除東海道新幹線因大雪降速誤點，影響逾13萬名旅客，兩大國籍航空合計也有66個起降航班因大雪取消。

日本TBS電視台報導，JR東海公司表示，往來東京站與新大阪站的東海道新幹線因為大雪降速行駛，誤點最長時間49分鐘，總計影響雙向共159個車次、約13萬7000名旅客。

跟東海道新幹線相連的山陽新幹線，同樣因為大雪出現車班誤點。

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在空中交通部分，日本航空在石川縣小松機場及北海道新千歲機場等起降航班，總計有38航班被取消；全日空在北海道紋別機場及新潟縣新潟機場等起降航班，共有28航班被取消。

讀賣新聞報導，四國地方愛媛縣久萬高原町約2000戶因大雪發生大規模停電，愛媛縣知事中村時廣已向自衛隊提出災害派遣請求，希望協助停電地區高齡者撤離及進行除雪作業。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111224