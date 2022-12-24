更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
專題

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

美國一億人受凍、暴雪打亂交通 一次看懂極地氣旋影響
國際

美國一億人受凍、暴雪打亂交通 一次看懂極地氣旋影響

林來瘋紀錄片闖奧斯卡入圍初選 林書豪：太瘋狂
運動

林來瘋紀錄片闖奧斯卡入圍初選 林書豪：太瘋狂

水男孩奧運夢成真 2024巴黎奧運水上芭蕾可有男隊員
運動

水男孩奧運夢成真 2024巴黎奧運水上芭蕾可有男隊員

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日本大雪新幹線誤點影響逾13萬人 66航班取消

2022/12/24 18:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京24日綜合外電報導）日本部分地區陸空交通被大雪打亂，除東海道新幹線因大雪降速誤點，影響逾13萬名旅客，兩大國籍航空合計也有66個起降航班因大雪取消。

日本TBS電視台報導，JR東海公司表示，往來東京站與新大阪站的東海道新幹線因為大雪降速行駛，誤點最長時間49分鐘，總計影響雙向共159個車次、約13萬7000名旅客。

跟東海道新幹線相連的山陽新幹線，同樣因為大雪出現車班誤點。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

在空中交通部分，日本航空在石川縣小松機場及北海道新千歲機場等起降航班，總計有38航班被取消；全日空在北海道紋別機場及新潟縣新潟機場等起降航班，共有28航班被取消。

讀賣新聞報導，四國地方愛媛縣久萬高原町約2000戶因大雪發生大規模停電，愛媛縣知事中村時廣已向自衛隊提出災害派遣請求，希望協助停電地區高齡者撤離及進行除雪作業。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111224

#東海道新幹線
#日本
#愛媛縣
中村時廣
台日兩松山機場包機對飛 預計2023年2月重新啟航
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族