逢甲校友帶美味回越南創業 鄉民爭搶朝聖台灣幽浮烤餅[影]

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陳氏秋姮（圖）念念不忘台灣車輪餅的滋味，並將車輪餅重新命名為「台灣幽浮烤餅」引進越南，成功吸引越南消費者上門一探究竟。中央社記者陳家倫河內攝 111年12月24日

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（中央社記者陳家倫河內24日專電）越生陳氏秋姮在台求學期間很愛吃車輪餅，不僅將這道美味帶回越南創業，並依外形將車輪餅妙譯為「台灣幽浮烤餅」吸引客人一探究竟，不到半年即站穩市場，還有人喊著要加盟。

身形瘦小纖細的陳氏秋姮（Tran Thi Thu Hang）戴著口罩與手套在車輪餅煎台前快速翻動餅皮，整個人幾乎淹沒在攤位裡。就在河內市鬧區一個不到2坪大的店面裡，陳氏秋姮一步步實踐創業的夢想與初衷。

27歲的陳氏秋姮是逢甲大學國貿系校友，2015年至2019年在學期間常常到逢甲夜市品嚐美食，口袋名單中的台灣小吃數十種，但最愛就是車輪餅，「熱軟酥脆一口咬下，嘴裡滿滿的餡料，我在越南從沒吃過」。

自台灣學成歸國後，陳氏秋姮曾在私人企業上班，卻一心難忘從小的創業夢，於是希望用台灣美食在越南立足，才這麼一想，地瓜球、車輪餅等各種台灣小吃如幻燈片般一張張閃過腦海。

陳氏秋姮向中央社表示，地瓜球與車輪餅都是她深愛的台灣小吃，但考慮到地瓜球只能利用調味粉做變化，恐未能滿足愛嚐鮮的越南饕客，「車輪餅可在餡料上做各種搭配，甜味、鹹味都好吃」！

創業近9個月以來，陳氏秋姮共推出15種車輪餅口味，包括台灣常見的奶油、紅豆、抹茶、起司等，在客人的建議下，更陸續研發越南風味的辣雞絲、檸檬雞絲等口味，還可以加珍珠、棉花糖、麻糬、OREO混搭。

在陳氏秋姮眼裡，台灣車輪餅的外觀很像幽浮，她靠著車輪餅成功創業，花了近9個月時間在越南站穩市場，除台灣傳統的紅豆、奶油外，還有越南風味的辣雞絲、檸檬雞絲等15種口味。中央社記者陳家倫河內攝 111年12月24日

創業之初最令陳氏秋姮頭痛的是怎麼幫飄洋過海的車輪餅想個合越南水土的別名。她說，車輪餅直翻成越文，大家肯定一頭霧水，叫紅豆烤餅又無法凸顯差異，她想了又想，最後取名為「台灣幽浮烤餅」。

「你不覺得車輪餅長得很像UFO嗎？」陳氏秋姮反問。靈光一閃的命名賦予車輪餅全新生命，更令越南民眾大感好奇，紛紛來朝聖且一吃上癮，有客人在外送軟體上留言形容，「吃了台灣幽浮烤餅後，煩惱就被幽浮帶到另一個宇宙」。

高中生黎日英（Le Nhat Anh）經朋友介紹成了「台灣幽浮烤餅」的常客，最常買抹茶與巧克力口味。他說，外殼脆脆的、餡料又多，且每個價格介於1、2萬越南盾（約新台幣12至25元）間，學生負擔得起。

小小車輪餅不到一個手掌大，裡頭卻有大學問。陳氏秋姮表示，車輪餅的煎台看似平凡無奇，但越南廠商做的會沾鍋，烤不出脆脆的餅皮，最後只能請朋友幫她從台灣買煎台並託運到越南。

「台灣幽浮烤餅」今年3月31日在河內市開賣至今將近9個月，生意好時一天可以賣出400、500個，平常則可以賣出250個上下。初試啼聲就贏得不錯的市場口碑，讓陳氏秋姮決定近日再開一家分店。

陳氏秋姮一人獨自創業，當前只能專注把車輪餅品質做好，在宣傳上分身乏術，幸虧「鐵粉」們紛紛在社群媒體幫她打廣告；也有客人認為車輪餅很有市場潛力，迄今已有6、7人詢問加盟事宜，這些回饋都讓她工作更帶勁。

陳氏秋姮表示，在台灣除專業知識還學到為人處世與工作態度，例如台灣的餐飲業者很注重衛生與品質，與客人和員工的互相關懷也很溫暖，創業迄今，她每天都到店坐鎮與客人寒暄，也不讓工讀生忙過頭。

懷抱對台灣的感念，陳氏秋姮常出席響應台灣駐越南各單位與機構舉辦的活動販售紅豆餅，有時還將收入捐做公益。她說：「越南人往往只知台灣有奶茶與鳳梨酥，她盼將車輪餅發揚光大，讓大家更認識台灣。」（編輯：周永捷）1111224

陳氏秋姮的店面位於越南首都河內市鬧區，面積不到2坪大，她希望能將車輪餅介紹給越南民眾，讓客人知道台灣除了奶茶、鳳梨酥外，還有車輪餅這道好滋味。中央社記者陳家倫河內攝 111年12月24日