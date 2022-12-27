以色列國會修法 尼坦雅胡籌組新政府又邁出一步

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（中央社耶路撒冷27日綜合外電報導）即將再次擔任以色列總理的尼坦雅胡今天朝組成新任政府再次邁進一步，國會通過了尼坦雅胡與極右派聯盟夥伴商定的爭議性法案。

路透社報導，尼坦雅胡的政策在他就職前已遭到批評，他雖誓言要為全體以色列人民治理國家，但他將領導一個以色列有史以來最右傾的政府之一，重要的部會首長將由強硬派接任。

儘管尼坦雅胡領導的右派和宗教政黨集團在11月大選贏得明顯勝利，他仍花費將近兩個月時間來與盟友設法達成協議。這些盟友要求分享大幅權力，以回報他們在選舉期間的支持。

國會今天立法修訂以國政府法律，最終將使支持屯墾的宗教錫安主義黨（Religious Zionism）取得國防部第二部長一職，進而取得在約旦河西岸擴大猶太屯墾區的龐大權力。這個地區是巴勒斯坦人爭取建國的土地。

第2項修正案將使極端正統的宗教性政黨神諭黨（Shas）領袖戴瑞（Aryeh Deri）得以擔任部長，儘管他已被判稅務詐欺罪。

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戴瑞在與宗教錫安主義黨黨魁史莫崔赫（Bezalel Smotrich）協調後，可望擔任財政部長兩年；但在修正案通過之後不久，以色列最高法院表示，將審理一群科學家、學者和卸任外交官組成的團體「民主堡壘」（Democracy's Bastion）就此所提申訴案。

尼坦雅胡可望在爭取國會通過提案、賦予猶太力量黨（Jewish Power）黨魁兼國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）對警察的新管轄權後，於29日率領新任政府宣誓就職。（譯者：張佑之/核稿：劉淑琴）1111227