日媒：日美領袖擬2023年1月白宮會談
2022/12/28 11:09（12/28 11:21 更新）
日媒報導，美國總統拜登（左）與日本首相岸田文雄（右）擬在明年1月舉行會談。（左圖取自facebook.com/POTUS、右圖取自twitter.com/kishida230）
（中央社東京28日綜合外電報導）日本與美國政府正協調2023年1月13日在美國華府舉行日本首相岸田文雄與美國總統拜登的領袖會談，這將是岸田上任以來首度在美國白宮出席日美領袖會談。
日本讀賣新聞報導，不只一位日本政府相關人士透露上述訊息。在即將舉行的這場日美領袖會談上，岸田將向拜登說明日本政府修訂「國家安全保障戰略」等3份文件的內容，及日本決定將大幅增加防衛經費等，希望有助深化日美同盟。
岸田與拜登曾在今年11月13日出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會時舉行場邊會談，兩人當時討論烏克蘭衝突、北韓接連試射飛彈，及南海和東海的緊張局勢，並在地緣政治緊張升高之際，同意強化美日同盟關係。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1111228
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