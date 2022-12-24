日相岸田文雄擬訪英法義 為主辦廣島G7峰會鋪路

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（中央社東京24日綜合外電報導）日媒報導，日本作為2023年七大工業國集團（G7）峰會主辦國，首相岸田文雄正就2023年初訪問英國、法國及義大利展開協調，希望為成功主辦廣島G7峰會鋪路。

日本富士新聞網報導，日本政府相關人士透露，岸田已就明年初訪問英法義3國進行協調。岸田出訪目的是希望在廣島 G7 峰會於2023年5月舉辦前，先以主辦國身分訪問相關國家。

另外，由於日本政府日前修訂載明擁有攻擊敵方飛彈基地的「反擊能力」等內容的3份文件，岸田也有意訪問盟國美國，與總統拜登會談，將在關注與美協調情況的同時，持續調整訪問歐洲3國的具體行程。

共同社中文網報導，岸田預計出訪的時程可能落在2023年1月上半月。

相關人士透露，日方正協調與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）舉行領袖會談。岸田11月曾在印尼舉辦的20國集團（G20）峰會與3人見面，但未舉行會談。

報導還提到，岸田原本有意在2023年1月上半月訪美與拜登會談，但因美方因素而重新協調日程。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1111224