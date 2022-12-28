泰國珊瑚礁黃帶病蔓延 科學家憂暖化加劇疫情

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（中央社泰國沙邁珊島28日綜合外電報導）在泰國東部清澈碧綠的海水底下，一種快速蔓延的疾病殺死海床上的一大片珊瑚，科學家擔憂疫情將在氣候變遷影響下惡化。

這種疾病會讓感染的珊瑚變成黃色，之後再導致珊瑚死亡，因此取名為黃帶病（Yellow-band disease）。黃帶病是在數十年前首度被發現，已對加勒比海的珊瑚礁造成嚴重破壞，現在還沒有已知的治療方法。

泰國東岸外海的黃帶病是在去年首度被偵測到，疫區在熱門的觀光城市巴達雅（Pattaya）附近，現已擴散到面積達240公頃的海域。

法新社報導，泰國海洋與沿海資源部（Department of Marine and Coastal Resources）的海洋科學家拉莉塔（Lalita Putchim）說：「我以前沒見過這種事。我們所到之處，珊瑚都染上黃帶病，我們預期未來會看到更多。」

科學家認為過度捕撈、汙染與氣候變遷造成海水溫度上升，都是讓珊瑚礁可能更易染上黃帶病的原因。

有別於珊瑚白化產生的影響，黃帶病造成的衝擊是無法逆轉的。拉莉塔說：「當珊瑚感染黃帶病時，珊瑚就死掉了。」

她又說，失去珊瑚可能會對生態系統造成嚴重衝擊，珊瑚礁「跟森林一樣」，蘊含大量生命，珊瑚死亡最終也可能衝擊人類。

泰國科學家希望他們對黃帶病疫情的調查，能有助於找到阻擋或治療黃帶病的方法。

黃帶病也對許多當地人的生計構成威脅。擁有一艘觀光船的喬潘（Choopan Sudjai）仰賴觀光收入維生。來到此區的遊客主要是為了觀賞自然美景，尤其是珊瑚礁。

55歲的喬潘說：「現在，珊瑚染病且將死掉，我們未來5年該怎麼生活？這感覺就像自己的房子被摧毀。」（譯者：張曉雯/核稿：楊昭彥）1111228