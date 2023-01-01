菲律賓空中交通癱瘓影響5.6萬旅客 官方：技術問題、部分修復
2023/1/1 20:16（1/1 21:13 更新）
菲律賓首都馬尼拉國際機場1日因技術問題導致全國空中交通大癱瘓，影響逾5.6萬名旅客、282架次航班。圖為巴拉旺省（Palawan）布桑加機場（Busuanga）旅客等候更改機票。中央社記者陳妍君布桑加鎮攝 112年1月1日
（中央社記者陳妍君馬尼拉1日專電）菲律賓首都馬尼拉國際機場今天因技術問題導致全國空中交通大癱瘓，影響逾5.6萬名旅客、282架次航班。菲國交通部下午表示，空中交通管理系統部分修復，班機逐步恢復起降。
菲律賓星報（Philippine Star）報導，宿霧太平洋航空今天中午發布聲明說，停電影響航空通訊線路。菲國民航局表示，所有飛機都停在地面上，「避免任何空中事故」。
菲國交通部表示，元旦空中交通癱瘓「影響菲律賓全國」。因菲律賓民航署（CAAP）遭遇技術問題，使得268個航班取消、7個航班改道、7個航班延誤，影響逾5.6萬名旅客。
馬尼拉國際機場管理署（MIAA）下午發布聲明說，他們和航線營運商委員會（AOC）「正制定航班復飛時間表」。
菲國交通部表示，截至下午4時，系統「部分修復」，班機逐步恢復起降。
長榮航空菲律賓分公司總主任許俊中說，因馬尼拉機場技術問題，今天馬尼拉-台北間航班包括BR271、BR272、BR277、BR278及宿霧-台北間航班BR282取消。
中華航空菲律賓分公司表示，今天馬尼拉-台北間航班CI703、CI704取消，CI702預計延誤到1月2日，後續相關班機動態請旅客參考華航網站。
星宇航空菲律賓分公司總經理黃泊荏說，星宇航空馬尼拉-台北間今天無航班，明天航班目前沒有異動。（編輯：韋樞）1120101
菲律賓首都馬尼拉國際機場1日因技術問題導致全國空中交通大癱瘓，影響逾5.6萬名旅客、282架次航班。圖為巴拉旺省（Palawan）布桑加機場（Busuanga）情形。中央社記者陳妍君布桑加鎮攝 112年1月1日
菲律賓首都馬尼拉國際機場1日因技術問題導致全國空中交通大癱瘓，影響逾5.6萬名旅客。圖為巴拉旺省（Palawan）布桑加機場（Busuanga）各國旅客焦急排隊詢問航班變更和機票問題。中央社記者陳妍君布桑加鎮攝 112年1月1日
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