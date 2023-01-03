美新一屆國會3日開議 麥卡錫力爭眾院議長

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（中央社記者江今葉華盛頓2日專電）美國新一屆國會明天開議將選出新任眾議院議長。雖然共和黨取得眾院多數席次，但呼聲最高的共和黨領袖麥卡錫面臨黨內重大挑戰，仍在做最後努力，期望明天能順利執起議長槌。

美國第118屆國會明天開議的首要任務是選出聯邦眾議院議長。共和黨在期中選舉後掌握眾院222席次，雖然取得眾院多數黨地位，但僅較民主黨多出9席。

目前共和黨呼聲最高的議長人選是加州選出的麥卡錫（Kevin McCarthy），但由於共和黨內約有15名議員對麥卡錫有疑義，讓麥卡錫可能無法取得議長席次需要的218票。

包括蓋茨（Matt Gaetz）、畢格斯（Andy Biggs）、羅勝戴（Matt Rosendale）、古德（Bob Good）等多位共和黨籍眾議員已表達反對麥卡錫出任眾院議長。畢格斯預計明天會公開挑戰麥卡錫角逐議長大位。

元旦當天，9名共和黨籍議員發表公開信表達不支持的立場，強調麥卡錫對他們的訴求缺乏具體承諾，呼籲徹底改變現狀，而不是延續共和黨過去與現在的失敗。

由於麥卡錫僅能承受失去4張黨內選票，讓隸屬極右翼「自由黨團」（Freedom Caucus）有更大談判空間，迫使麥卡錫讓步。

為拉攏黨內議員，麥卡錫同意就任議長後，只要有5名共和黨眾議員提案，就能針對眾院議長行使不信任投票表決。他也同意取消代理投票（proxy voting）、視訊出席聽證會制度。

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儘管如此，麥卡錫仍可能無法在明天的第一輪議長投票中順利出線。若真是如此，這將是一個世紀以來，首位角逐眾議院議長席次的多數黨領袖在第一輪投票中失利。

華盛頓郵報（The Washington Post）指出，美國歷史上選舉時間最長、最具爭議的眾議院議長選舉是在1855年，當時共進行133輪投票，耗時近2個月時間。上一次眾議院議長選舉在第一輪未能有結果則是在1923年，歷經9輪投票才選出新任議長。（編輯：馮昭）1120103