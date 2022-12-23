美眾院委員會國會遇襲案最終報告 認定川普有責

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）調查2021年1月6日美國國會襲擊案的聯邦眾議院委員會今晚公布最終報告，認定前總統川普應面對煽動致命動亂的刑事指控。

路透社報導，眾院調查特別委員會昨天和今天稍早也公布一些訪談和證人證詞的筆錄。

最終報告篇幅超過800頁，是根據18個月以來，近1200次訪談、數十萬份文件，以及逾60座聯邦和州立法院裁定製作而成。

根據本週稍早公布的執行摘要，報告列出17項具體結果，討論了川普及其同夥行動的法律後果，還建議司法部起訴川普等人。報告也列出立法上的建議，以免未來再度發生類似襲擊事件。

調查特別委員會19日建議聯邦檢察官以4項罪名起訴川普，包括妨礙公務正式程序、圖謀詐騙美國、圖謀做出不實陳述，以及煽動、助長或支持暴動；他們認為這一切都是為了推翻2020年11月總統大選結果，進而導致國會遇襲。

委員會先前在160頁的報告摘要中表示：「川普未遵守憲法賦予的義務，確保法律切實執行，反而圖謀推翻選舉結果。」

最終報告公布後，川普在他自創的「真實社群」（Truth Social）平台發文說，報告「極具黨派色彩」，是一種「政治迫害」；他還說，報告沒有「探討（1月6日）抗議的原因，也就是選舉舞弊」。

眾院調查特別委員會由民主黨主導，委員會向司法部提出的建議並無強制性，但這是國會史上第一次建議起訴一名前總統，而川普上月才剛宣布要再度爭取於2024年競選總統。

在昨天和今天公布的資料中，有一份筆錄顯示，白宮前幕僚賀勤森（Cassidy Hutchinson）過去的律師巴桑蒂諾（Stefan Passantino）曾要她「淡化」她對國會暴動案起因的瞭解，還說「記得的事情愈少愈好」。

根據賀勤森的證詞筆錄，巴桑蒂諾幫她準備作證時，曾建議她說對於某些事情她已經想不起來。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1111223