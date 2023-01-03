白宮：拜登6日舉行儀式 紀念國會遇襲兩週年

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）根據美國白宮今天公布的日程表，總統拜登計劃在白宮舉行儀式，紀念2021年1月6日國會遇襲事件兩週年。

路透社報導，拜登將透過6日的活動，罕見地介入共和黨籍前總統川普支持者致命暴動所激起的爭議性問題。川普的這些支持者當時打斷了國會確認拜登2020年當選資格的議程。

拜登曾譴責，這起暴動對民主與法治構成了威脅，但他鮮少公開指名道姓地談論川普，並將自己總統任內的作為界定在團結全國及消除黨同伐異造成的分歧。

即將邁入就職第3年的拜登表示，有意爭取另4年任期，但他尚未正式宣布再次參選。

至於從未承認2020年敗選的川普則已宣布，將再次爭取共和黨2024年提名他參選總統。

民主黨主導的國會眾議院2021年遇襲事件調查委員會上月要求聯邦檢方，以4項罪名起訴川普，包括妨礙公務程序以及叛亂。這是美國國會史上首次將一位前總統與刑事起訴相提並論。

國會暴動事件發生當時以及過後不久，有5人因此喪生，包括一名警察，另有140名以上警察受傷，國會大廈則蒙受數百萬美元損失。（譯者：張佑之/核稿：何宏儒）1120103