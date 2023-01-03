NASA署長：太空競賽激烈 須防中國控制月球資源

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）警告，美國正陷入與中國的太空競賽，必須「提防」對手取得穩固的立足點並控制月球上的資源。

英國「衛報」（The Guardian）今天報導，尼爾森曾是太空人，也擔任過代表佛羅里達州的聯邦參議員，他提醒，中國最終可能會聲稱「擁有」月球上資源豐富的地區。

他還說，美中之間的競賽趨於激烈，未來兩年可能決定誰占上風。

尼爾森接受美國政治新聞網站Politico訪問時說：「這是事實，我們正處於太空競賽。說真的，我們最好提防他們假借科學研究的名義，前往月球上的某個地方。如果他們說『別過來，我們在這裡，這是我們的領土』，這也不是不可能。」

尼爾森提到中國對南海諸島的侵略，中國在那裡建設軍事基地，證明中國懷有領土上的野心。他說：「如果懷疑，看看他們在南沙群島做的事情吧。」

中國去年建成繞著地球運行的天宮太空站，數度執行繞月及樣本回收任務。這項太空計畫的第3階段是在月球南極附近建設一座自主月球研究站，預計2025年展開。

中國政府2022年12月提出載人登月、太空運輸、基礎設施和太空治理的願景，並宣布於2030年之前送中國太空人登陸月球的目標。

與此同時，NASA近期完成為期26天的「阿提米絲1號」（Artemis I）任務，拍攝月球表面的照片，未來任務目的是在月球上建立更多活動。此外，美國也著眼於火星探測。

美國軍方高階官員過去也曾針對中國太空軍事化及其衍生的安全疑慮提出警告。

美國太空軍（U.S. Space Force）中將阿瑪格諾（Nina Armagno）出訪澳洲時說：「他們（中國）完全有可能迎頭趕上並超越我們。他們的進展令人訝異，速度快得驚人。」

美方對中國推動太空計畫背後的動機有自己的解讀，而中國政府否認了其中一部分。中國駐華府大使館發言人劉鵬宇告訴Politico：「外太空不是角力場。」

劉鵬宇說，有些美國官員「說話不負責任，扭曲了中國正常、正當的太空發展行動」。

他的聲明還提到：「中國一向提倡和平利用外太空，反對外太空武器化和外太空軍備競賽，並致力於在太空領域建設人類命運共同體。」（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1120103