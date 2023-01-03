防中國疫情擴散多國設邊境管制 央視稱政治表演

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（中央社台北3日電）憂中國疫情隨防疫鬆綁而擴散，不少國家針對來自中國的旅客設入境管制措施。前美國國務卿蓬佩奧也疾呼「2020年春天的事情不該再發生」。央視發布評論稱是政治表演，想把疫情的鍋甩給中國。

據紐約郵報（New York Post）於當地時間1日發布的報導，前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）受訪時提及，中國放棄嚴格的疫情管制措施後，病毒可能會在全球迅速蔓延。「我們沒有理由允許中國人再次這樣做，將中國感染者送到世界各地，並在已知情況下，令全球各地的人被感染。」

蓬佩奧並敦促美國以及世界各國的領導人，應該阻止這種情形發生。「在2020年的春天，他（中國國家主席習近平）讓已知染疫的人前往世界各地。如今他又在做相同的事，感染更多的人，我們不應該讓這種事情發生。」

對於世界多國再次對中國建立入境管制屏障，中國官媒央視今天藉由「國際銳評」發布評論，稱「以美國為代表的那些嚷嚷著要中國放開的國家，現在又開始搞事情了」

評論形容近期針對中國的邊境管制措施是「一次集體政治表演，又一次想把疫情的鍋甩給中國，以遏制和孤立中國」，並批評在某些歐美人的政治邏輯裡，無論中國「放開」或是「不放開」，怎麼做都不對。「拙劣的政治表演妄圖製造新一輪的分裂和對抗，將對全球早日走出疫情陰霾造成重大阻礙。」

評論並稱，從合理情形看來，Omicron的致病力和毒力明顯減弱，疫情形勢出現新變化。世界各國調整防疫政策時都會經歷適應期，中國防疫政策「換擋」也不例外，「某些國家為何只將中國作為重點防範對象？」

文中也不忘批評，「某些西方政客和媒體」宣揚中國疫情威脅他國防疫，並發布違背事實、違背科學的入境限制政策，「這種雙標做法何其虛偽。」

據統計，中國決定放寬嚴格的「清零」政策後，確診病例隨即激增。目前包含台灣、美國、日本、韓國、澳洲、加拿大、印度等，全球已有10餘個國家決定針對來自中國的旅客實施新防疫規定。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1120103