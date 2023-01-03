小馬可仕啟程訪中 將討論雙邊政治安全問題

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（中央社記者陳妍君馬尼拉3日專電）菲律賓總統小馬可仕今天前往中國展開3天國是訪問。小馬可仕說，他與中國國家主席習近平努力將雙邊關係軌道「提升到更高檔速」，兩人將「討論雙邊和區域性質的政治安全問題」。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）未明確說明兩人將討論哪些政治安全問題，但預期南海爭議將涵蓋其中。

應習近平之邀，小馬可仕與第一夫人露意絲（Louise Araneta-Marcos）、前總統雅羅育（Gloria Macapagal-Arroyo）、擔任眾議院議長的小馬可仕的表弟羅慕德斯（Martin Romualdez）及外交、財政、貿工、觀光、資通訊科技等部會首長、菲律賓華人企業家等人今天啟程訪中。

這是小馬可仕去年6月底就職以來，首度對非東南亞國家協會（ASEAN）國家展開國是訪問。

小馬可仕發表行前談話時說：「我期待與習主席會面，因為我們正努力將我們的關係軌道提升到更高檔速（high gear），這可望為我們兩國人民的和平與發展帶來無數展望和大量機會。」

小馬可仕說：「我也期待討論雙邊和區域性質的政治安全問題。」

他表示，菲中兩國間的問題「不屬於兩個朋友之間的問題。我們將尋求在我們兩國互利下，解決這些問題」。

菲國外交部助理部長殷比瑞（Nathaniel Imperial）上週在行前記者會說，小馬可仕訪中期間，菲中外長將簽署協議，建立兩國外交部各層級的直接溝通管道，避免在南海發生誤會或誤判事件。

他表示，小馬可仕希望南海局勢和平穩定，將「在與中國領導人會晤時，持續維護我國主權和主權權利」，還可能與習近平討論南海油氣開發合作協商議題。

馬可仕家族與中國關係良好。前第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）1974年訪問中國，小馬可仕當時陪同母親出訪，並會見當時的中國最高領導人毛澤東。

小馬可仕長姐、參議員艾米．馬可仕（Imee Marcos）也曾於1975年陪同父親、前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）訪中，並會見毛澤東。

新聞網站Rappler報導，艾米．馬可仕今天也登上總統專機。這是小馬可仕就職後，艾米．馬可仕首次陪同出訪。

面對中國防疫措施鬆綁可能導致疫情大規模爆發，曾任菲國政府跨部門抗疫工作小組顧問的醫師李春（Anthony Leachon）接受ABS-CBN新聞台訪問表示，小馬可仕曾兩度感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），這次出訪「對總統的健康構成極大風險」。

李春說，此行不僅對代表團成員的健康構成風險，「他們回國後，將成為潛在的超級傳播者」。

另外，他建議馬尼拉當局要求來自中國的旅客提供48小時前即時聚合酶連鎖反應（RT-PCR）採檢的陰性結果，並於抵菲時再次採檢，「若他們呈現陽性，將被隔離約7天」。

由於中國疫情缺乏透明度，小馬可仕啟程前，外界曾對此行表達疑慮。

不過，殷比瑞上週說，預期這次國是訪問將為菲中兩國未來5、6年的雙邊關係定調。「我們與中國的對外關係非常重要。有些類型的訪問我們不能推遲」。

他表示，代表團將以防疫泡泡方式出訪，「將接觸病毒的風險降到最低」。

殷比瑞說，他們會採取一切防範措施，確保代表團成員不被感染，也不會將新變種病毒帶回菲國。（編輯：韋樞）1120103