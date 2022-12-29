小馬可仕將訪中 菲國華商寄望帶來投資與觀光客

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菲律賓總統小馬可仕2023年1月初將訪問中國。菲華商聯總會表示，相信這次國是訪問將有助於強化菲國經濟成長潛力。圖為菲律賓商場景象，攝於28日。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年12月29日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉29日專電）菲律賓總統小馬可仕明年1月初將訪問中國。菲華商聯總會表示，相信這次訪問將有助於強化菲國經濟成長潛力，也寄望此行吸引更多中國企業來菲投資及中國觀光客來菲旅遊。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）預定明年1月3日到6日對中國進行國是訪問。這將是小馬可仕6月底就職以來，首度對非東南亞國家協會（ASEAN）國家展開國是訪問。

菲華商聯總會（FFCCCII）成立於1954年，旗下有170多個菲律賓華人商會和行業協會，是菲國最大的華人商會組織。

菲華商總理事長林育慶（Henry Lim Bon Liong）、副理事長施東方（Cecilio Pedro）、黃奇昭（Jeffrey Ng）28日出席媒體人李天榮主辦的「麵包論壇」，並宣布菲華商總成員將加入小馬可仕此次訪問的商務代表團。

菲華商總在聲明中說：「我們認為，這次歷史性的國是訪問對我們菲律賓經濟成長的潛力非常重要。」

聲明表示：「我們希望強化菲中經濟和開發夥伴關係，尤其在農業、貿易、基礎設施、能源、旅遊和人文交流等領域。」

這個商會表示，近幾年來，許多中國工廠前往越南、泰國、柬埔寨和印尼投資，希望小馬可仕此行吸引更多中國企業來菲投資。

菲華商總也期望菲中南海油氣開發合作協商取得進展。「這將使菲律賓和中國都獲益，希望我們的國家領導人在北京會面時拿出智慧和政治意願。」

菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今年6月卸任前終止菲中南海油氣開發合作協商。現任外長馬納羅（Enrique A. Manalo）9月透露，菲方堅持依據憲法，開發資源6成應屬菲國所有，但北京要求獲得至少49%資源，是雙方協商破裂主因。

菲華商總預期，中國明年初解封開放公民出境旅遊，將有助於菲國旅遊業復甦。

阿斯托利亞（Astoria）酒店及度假村集團總裁黃奇昭預估，中國解封後，來菲旅客人數到明年底前會逐漸成長。預計到2024年，將增加300萬到400萬人次。

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黃奇昭對中國觀光客來菲成長非常樂觀，酒店集團未來3年內會在菲律賓旅遊勝地公主港（Puerto Princesa）、長灘島（Boracay）、艾尼島（El Nido，又稱愛妮島）和施亞高島（Siargao）投資至少10億披索（約新台幣5.5億元）。

看好菲國旅遊業前景，菲律賓第一家本土牙膏公司Lamoiyan公司創辦人施東方說，他也計劃投資旅遊業，在距離首都馬尼拉約2小時車程的拉古納省（Laguna）開發露營區。（編輯：林憬屏）1111229