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法國政府力拚年金改革 鬆口退休年齡提高有彈性

2023/1/3 22:33
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（中央社巴黎3日綜合外電報導）法國總理柏納今天表示，年金改革中有關退休年齡計劃提高至65歲的部分，政府可能採取彈性立場。法國總統馬克宏力圖推動年金改革計畫，在國內掀起巨大爭議。

法新社報導，今天稍晚將與工會進行關鍵談判的柏納（Elisabeth Borne）接受法國新聞廣播電台（France Info）訪問時說，65歲這個數字「未成定局」，「其他辦法」也可能幫助政府在2030年達到年金制度平衡的目標。

法國工會強烈抗拒對現行62歲退休年齡進行任何改變，並已示意即使提高到64歲這樣野心較小的改革，它們也不會接受。

以提高退休年齡為最醒目政策的年金改革，是馬克宏（Emmanuel Macron）第2個總統任期內內政旗艦施政計畫。柏納表示，計畫將在本月23日向內閣提交，2月初開始交付國會辯論。計畫的全部細節則預計本月10日揭曉。

數十年來法國政府無論在左派或右派輪替執政下，都為了終結預算短缺而啟動一系列年金改革，馬克宏的方案將會是其中最大規模之一。

馬克宏在總統傳統新年談話中也說：「今年將是年金改革的一年。」他並承諾新制將在「夏季結束前」開始實施。

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然而根據幾份民調，過半數法國民眾反對馬克宏的年金改革。哈里斯互動公司（Harris Interactive）昨天公布的一份民調顯示，反對比例為54%。

對於法國政治人物長年努力卻難在年金改革有所突破的挫折感，曾任馬克宏政府總理的菲力普（Edouard Philippe）最近對法新社下了這番結論：「英國人有他們的愛爾蘭問題，美國人有他們的槍枝問題，我們則有我們的年金問題。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1120103

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