中國旅客入境採檢陽性後失蹤 韓國急尋下落

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（中央社首爾4日綜合外電報導）韓國政府今天表示，正在尋找一名中國人的下落，此人入境時的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）採檢結果呈陽性反應，卻在等待隔離期間失蹤。

路透社報導，衛生官員金柱永（Kim Joo-young，音譯）說，這名中國人昨晚抵達首爾附近的仁川國際機場後，病毒採檢結果為陽性，被送到附近的旅館等待隔離，隨後卻下落不明。

金柱永並未提供這名中國人的身分資料，僅說此人已被列入通緝名單，若因違反「傳染病控制暨預防法」而被定罪，可能面臨最長1年有期徒刑或1000萬韓元（約新台幣24萬元）罰款。

金柱永在媒體簡報會中說：「此人還會被遣返，同時也將禁止入境一段時間。」

韓國昨天宣布針對入境的中國旅客實施強制COVID-19採檢。在中國政府放棄嚴格「清零」政策後，愈來愈多國家擔心出現感染潮，開始對中國旅客實施限制措施。

韓國本週開始要求來自中國的旅客入境時接受PCR（聚合酶連鎖反應）篩檢。自1月5日起，入境旅客可提出啟程前48小時內的PCR採檢陰性證明，或啟程前24小時內的抗原快篩陰性證明。

自1月2日以來，共2189人從中國抵達韓國。

韓國疾病管理廳（KDCA）表示，目前取得的590人採檢結果顯示有136人染疫，相當於22.7%；管理廳資料顯示，光是昨天一天，281名接受採檢的人當中，就有26%的結果呈陽性。

今天這起中國旅客失蹤案，導致媒體對韓國管控染疫旅客入境的制度產生質疑。

金柱永為政府未能阻止這種事情發生而感到遺憾，說此事「不光彩」。他說：「未來，我們會派警察等更多人力以預防這種事再度發生。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1120104