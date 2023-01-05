中國品牌「蜜雪冰城」未獲清真認證 印尼惹議

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（中央社記者李宗憲雅加達5日專電）在印尼有上百家分店的中國品牌「蜜雪冰城」因快速展店而爆紅，但因在未取得認證下，有分店貼上清真認證標誌遭投訴，引發軒然大波，事件在過去幾天占據印尼各大媒體版面。

這起爭議是因為日前有民眾在中爪哇的三寶瓏（Semerang）發現一間「蜜雪冰城」（Mixue Indonesia）分店的玻璃貼上清真食品認證圖示，於是在「蜜雪冰城」官方社群媒體帳號上詢問，但第一時間未獲回覆。

印尼政府清真認證局（BPJPH）負責人阿基爾（Aqil Irham）2日回應相關投訴說，清真認證標誌僅在經由伊斯蘭學者理事會（MUI）頒發清真證書後才能標示。已經禁止印尼「蜜雪冰城」在分店放置清真標誌。

阿基爾2日在官網聲明：「只有在獲得清真認證後才可以有清真標示，目前『蜜雪冰城』尚未取得清真證書，所以不應把清真標示貼在分店內。」

有印尼媒體以「小心！『蜜雪冰城』未獲清真認證！」為標題，提醒消費者注意。印尼「共和報」（Republika）報導，「蜜雪冰城」大規模展店引發討論，如今分店宛如自動櫃員機（ATM）到處看得到，最近因為店面貼上清真標示引發話題。

印尼有線新聞網（CNN Indonesia）報導，「蜜雪冰城」2022年11月13日申請清真認證，還在審核階段。「蜜雪冰城」印尼公司已在社群媒體上表示，目前販售的冰淇淋和其他產品都未取得清真認證。

規模較小的印尼餐廳不強制規定經清真（Halal，哈拉）認證，但為了讓穆斯林安心，若是清真食品通常會擺放「沒有豬肉」牌子。

中央社記者實際走訪印尼多間「蜜雪冰城」，發現店面生意並未受到這起風波影響，顧客阿多（Aldo）表示，有無清真認證對他而言沒有差，「我相信他們的原料都是哈拉食品」。

另一名顧客戴維斯（Davis）是「蜜雪冰城」的常客，常會到店裡買冰淇淋給小孩。他向中央社記者表示，不在意「蜜雪冰城」是否有清真認證，但「如果有清真認證，會比較吸引人」。

1997年成立的中國品牌「蜜雪冰城」2020年至印尼展店。據印尼媒體統計，已有超過300間分店，主要販賣冰淇淋及茶飲。根據其官網數據，「蜜雪冰城」在全球有超過2萬間店。

清真產品是指經過清真認證，申報認證的產品必須符合伊斯蘭的教義及規定。以食品為例，清真食品不能含有豬肉、酒；另外，祭祀過的食物，以及不是遵循伊斯蘭規定宰殺的動物等，穆斯林都不可食用。（編輯：馮昭）1120105