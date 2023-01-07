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土耳其第三大黨經費遭凍結 6月選戰陷困境

2023/1/7 16:47
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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡7日專電）土耳其6月將舉行國會及總統選舉，總統艾爾段料面臨苦戰。官方媒體報導，土耳其憲法法院5日裁定凍結第三大黨人民民主黨領取財政部經費的帳戶，這個親庫德族政黨競選活動如今陷入困境。

土耳其國營的安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，憲法法院以8票對7票裁定暫時凍結人民民主黨（HDP）的帳戶。

土國檢方2021年3月以和「恐怖主義」掛鉤為由，要求解散人民民主黨。土耳其最高上訴法院首席檢察官沙辛（Bekir Sahin）去年12月以人民民主黨勾結庫德工人黨（PKK）之名請求法官，取消人民民主黨請領財政部經費的資格。人民民主黨否認相關指控。

庫德工人黨盼獨立建國，40年來在土耳其部分地區發動叛亂，被土耳其、美國及歐洲聯盟（EU）認定為恐怖組織。

人民民主黨發言人莒奈（Ebru Gunay）表示，這項裁定將成為土耳其民主史上的污點。

她在記者會上說，憲法法院已成為政府競選活動的工具。這項裁定證實法院成員受到政治壓力。人民民主黨聯合主席桑卡（Mithat Sancar）去年12月指出，如果法院凍結帳戶，將改向基層募款。

土耳其政府2015年與庫德工人黨的和平談判破裂後，人民民主黨持續受到打壓。艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）指控人民民主黨60多位民選官員犯下「恐怖主義」罪行，並指派執政黨黨員取代市、鎮長職位。

路透社報導，檢察官將於1月10日向憲法法院陳述對解散人民民主黨的意見，法院允許人民民主黨若干時間準備口頭辯護。除了解散人民民主黨外，還要求將451名人民民主黨成員判處褫奪公權5年。目前仍不清楚法院是否會在選舉前作出最終判決。

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土耳其嚴峻經濟危機削弱艾爾段及其所屬正義發展黨（AKP）的支持，這位強人總統面臨艱難的連任選戰。他最近宣布數項公共支出措施。英國「金融時報」5日指出，經濟學家認為這些選前紅利將在今年頭幾個月對家庭產生最大影響。

民意調查顯示，人民民主黨吸引約12%選票，對由6個在野黨組成的反對聯盟而言，絕對是重要盟友。其支持者與在野勢力2019年聯手以選票使執政黨失守伊斯坦堡及安卡拉等市。（編輯：黃自強）1120107

#人民民主黨
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