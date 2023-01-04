土耳其通膨降溫 選前利多增開支仍不利經濟前景

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡4日專電）土耳其去年12月通貨膨脹率急劇下降，這或許有助總統艾爾段競選連任，但不太可能使面臨生活成本危機的家庭緩解困頓；通膨放緩也可能會因選前的高額公共開支而面臨風險。

土耳其統計局（Turkish Statistical Institute）昨天指出，去年12月的消費者物價指數（CPI）年增率為64.27%，低於11月的84.39%。這是土耳其通膨率於去年10月攀升至24年高點85.5%後，連續第2個月降溫。其中年度價格漲幅最大的是住房，將近80%，其次是食品及非酒精飲料價格，漲幅為78%。

由獨立學者及專家組成的「通貨膨脹研究小組」（Inflation Research Group）則表示，12月的真實通膨率為135.55%。彭博（Bloomberg）的預測中值為66.7%。

彭博指出，土耳其通膨放緩很大程度上反映去年12月價格快速上升的基數效應，當時貨幣里拉在數天內貶值近1/5，使進口商品更貴。而後信貸成長放緩及貨幣相對穩定使政策制定者預計今年年底的通膨率為22.3%。

經濟學家巴茲基（Selva Bahar Baziki）預測，今年選舉後，才會見到中央銀行升息對抗高漲物價。選舉一落幕，土耳其累積的經濟風險預計需政府逆轉政策。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及俄羅斯入侵烏克蘭引爆全球通貨膨脹，但專家指出，土耳其物價上漲的原因是艾爾段認為高利率將導致物價上漲，這與「提高利率有助抑制通膨」的傳統經濟思維背道而馳。

儘管通膨居高不下，土耳其央行去年仍逆風下調利率5個百分點至9%，世界各地央行則提高利率對抗通膨飆升。

土耳其將於6月舉行大選，艾爾段曾承諾新的一年降低通膨，並可能在選戰期間大幅宣傳經濟表現。他昨天稱最新消費者價格數據為「通膨大幅下降的第一個重要跡象」。

他說：「我們以實現低於中期目標的消費者通貨膨脹率來結束2022年」。「希望在未來幾個月，我們能看到通膨下降趨勢持續」。

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眼見選舉進入倒數，艾爾段近日不但將最低工資提高55%以緩解民眾經濟困頓，更宣布取消退休年齡要求，讓超過200萬符合資格的勞工可立即退休。土耳其目前有1390萬人領取退休金，彭博評估，艾爾段最新一波「惠民」政策，可能會使土耳其財政部每年損失約130億美元（約新台幣3987億元）。

艾爾段昨天又加碼挽回因民眾生活水準下降而受打擊的支持率，宣布將公部門的薪資及退休金提高25%。（編輯：韋樞）1120104