土耳其大選進入倒數 失業率略升至10.2%

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土耳其10月份失業率升0.1個百分點至10.2%，高於8月的9.8%。分析師預計經濟成長將繼續降溫，通膨率下降，貨幣大致上維持穩定。圖為伊斯坦堡歐洲區一隅。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年12月13日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡13日專電）土耳其官方數據顯示，10月份失業率略升至10.2%，其中青年失業率攀升近兩個百分點。考量到明年大選將迎來600萬名首投族，且大多年輕人都盼見到改變，這可能不利總統艾爾段競選連任。

土耳其總統及國會選舉於明年年中登場，土耳其統計局（Turkish Statistical Institute）數據顯示，10月份失業率上升0.1個百分點至10.2%，高於8月時的逾4年低點9.8%。其中青年失業率攀升近兩個百分點，略低於22%。

一名不願具名的土耳其高階經濟官員對路透社指出，就業方面是棘手的狀況，選舉前更是如此。

除了就業問題，近年來，隨著通貨膨脹率飆升及貨幣里拉跌至歷史新低，使艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）主打經濟成長的政治聲譽蒙塵。土耳其官員及分析人士表示，對艾爾段而言，就業率及國內生產毛額（GDP）將為選舉帶來不確定性。

土耳其政府為了因應一年前的貨幣崩盤，嚴格管控外匯。官員們預計里拉將於明年保持穩定。選舉前後的通膨率將從目前的85%降至40%左右。

摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）4名分析師預計，除非里拉再次貶值，否則明年5月的通膨率將落在35%至43%的範圍內，然後在政府祭出的選前財政刺激下反彈。政府則預測明年底通膨率將趨近20%。

此外，土耳其薪資大幅上漲可能導致明年初出現一波裁員，經濟成長則於第3季達到3.9%後開始放緩。

這名經濟官員表示，與第3季相比，第4季的經濟成長可能偏低。但在當前狀況下，明年首季的經濟表現會是主要的問題。

里拉兌美元匯率方面，4名分析師預測，去年下跌44%，今年又跌29%，但自10月初以來一直保持穩定。

報導中東新聞的Al-Monitor網站7日公布民調，土耳其在野聯盟僅以微弱優勢領先艾爾段領導的執政聯盟，然而，艾爾段所屬的保守執政黨「正義發展黨」（AKP）仍是最受歡迎的政黨。如果明天舉行選舉，28%的受訪者表示支持「正義發展黨」，24%將投給主要在野黨共和人民黨（CHP）。

逾80%的受訪者表示他們計劃出門投票，未決定者占8%。（編輯：黃自強）1111213