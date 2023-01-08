菲律賓萬人朝聖 黑耶穌遊行停辦2年後復辦

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（中央社馬尼拉8日綜合外電報導）數以萬計天主教徒今天清晨走上菲律賓馬尼拉街頭，敬拜1座據信有神奇力量的古老耶穌基督雕像。

法新社報導，這場為了「黑拿撒勒人」（Black Nazarene）神像舉行的「信仰之行」在午夜彌撒後展開，教會人士估計，共吸引超過8萬人前來朝聖。

許多菲律賓人認為觸摸或靠近「黑拿撒勒人」可以治癒無法治癒的病痛，並帶來好運。

前來參加露天彌撒的包括59歲的魯加斯（Evangeline Rugas），她為患有癲癇無法行走的5歲侄子「祈求奇蹟出現」。彌撒現場展示了「黑拿撒勒人」的複製品。

神像本尊是在1600年代初期被帶來當時還是西班牙殖民地的菲律賓，許多菲律賓人認為，「黑拿撒勒人」之所以是黑色，是因為從墨西哥運來時，因船上失火被燻黑。

往年「黑拿撒勒人」座駕出巡時，都會有數以十萬計信徒朝聖。

這是篤信天主教的菲律賓最大遊行活動之一，過去兩年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情取消後，今年恢復舉行，但提前在1月9日黑拿撒勒人節的前一天舉行，為減少人群數量和感染風險，「黑拿撒勒人」座駕也沒有現身遊行。

約6公里的行程在供奉「黑拿撒勒人」的奎艾波教堂（Quiapo Church）結束。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120108