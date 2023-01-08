烏干達邊界附近車禍 疑巴士超速釀21死

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社烏干達首都康培拉8日綜合外電報導）警方今天表示，一輛來自東非國家烏干達、開往肯亞首都奈洛比（Nairobi）的巴士在跨過邊界後不久出了車禍，造成21人死亡，成為最近一波致命道路事故的最新一起。

烏干達地方警察發言人泰提卡（Rogers Taitika）告訴法新社，事故發生在昨天傍晚，已確認有21人死亡，死者多半是肯亞人，但也包括8名烏干達人。

巴士從烏干達東部姆巴萊市（Mbale）出發，跨過邊界後，在肯亞的勒瓦卡卡鎮（Lwakhakha）發生車禍。

泰提卡表示另有49人受傷，還說駕駛似乎失去控制，使車子偏離道路，「初步發現指向這是一起巴士駕駛超速案件」。

在此之前，一部載客巴士6日在烏干達北部古路市（Gulu）附近撞上一輛靜止的卡車，造成16人死亡。

除了1月份最新事故的受害者，烏干達警方表示，光是12月30日至1月1日3天新年假期間，就記錄到104起車禍事故，共計35死114傷。

安全部長穆維齊（Jim Muhwezi）在2日一場喪禮上表示，內閣正在擬定新的安全措施，以嘗試減少事故數量。那場喪禮是替死於一場車禍的3名兄弟姊妹舉辦。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1120108