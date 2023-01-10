日相岸田會馬克宏 承諾更多亞太安全合作

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（中央社巴黎9日綜合外電報導）日本首相岸田文雄上任後首度出訪法國，他今天與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）承諾在亞太地區加強安全合作。

法新社報導，日本今年擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國，岸田今天開始陸續造訪集團成員法國、義大利、英國、加拿大和美國。

岸田今天晚間與馬克宏發表聯合新聞稿，他表示期待與法國在亞太地區進行更多安全合作。

2021年10月上任的岸田說：「法國是實現自由開放印太地區的重要夥伴。」

他表示，「隨著單邊以武力改變東海和南海現狀的企圖加劇，以及安全環境變得日益嚴峻，我們希望能持續與法國合作」，暗指聯合軍事演習。

日本政府上個月通過一項重大國防政策改革，包括大幅增加開支，並警告說中國對日本國安構成「歷來最大的戰略挑戰」。

馬克宏則表示，法國和日本會持續「在印度-太平洋地區的聯合行動」。

他補充表示：「日方在面對平壤當局違反國際法之際，能指望我國的堅定支持。」

俄羅斯去年揮軍入侵烏克蘭後，岸田今天也表示，G7會持續支持烏克蘭。

他說：「面對俄羅斯的侵略，G7將團結一心，持續並加強對俄羅斯的嚴苛制裁，並繼續大力支持烏克蘭。」

兩位領袖今晚稍早造訪位於法國首都巴黎、12世紀興建的巴黎聖母院（Notre Dame Cathedral），這座教堂在經歷2019年一場大火後正在進行修復工程，預計將於明年恢復對外開放。

岸田預計將於13日會晤美國總統拜登。

除了烏克蘭問題外，岸田離開日本前曾表示，他也期望G7盟國在氣候變遷、糧食與能源危機等議題方面展現出「與世界其他地方團結一心」。

岸田將於5月在廣島主持G7領袖峰會。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1120110