更多編輯台推薦新聞：
林子偉確定會打經典賽 曾多次表達意願
運動

林子偉確定會打經典賽 曾多次表達意願

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看
生活

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
平均地權條例三讀 炒房最重罰5000萬元
首頁 / 國際
G7
新聞專題
G7
首頁 / 國際

日相岸田會馬克宏 承諾更多亞太安全合作

2023/1/10 09:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎9日綜合外電報導）日本首相岸田文雄上任後首度出訪法國，他今天與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）承諾在亞太地區加強安全合作。

法新社報導，日本今年擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國，岸田今天開始陸續造訪集團成員法國、義大利、英國、加拿大和美國。

岸田今天晚間與馬克宏發表聯合新聞稿，他表示期待與法國在亞太地區進行更多安全合作。

2021年10月上任的岸田說：「法國是實現自由開放印太地區的重要夥伴。」

他表示，「隨著單邊以武力改變東海和南海現狀的企圖加劇，以及安全環境變得日益嚴峻，我們希望能持續與法國合作」，暗指聯合軍事演習。

日本政府上個月通過一項重大國防政策改革，包括大幅增加開支，並警告說中國對日本國安構成「歷來最大的戰略挑戰」。

馬克宏則表示，法國和日本會持續「在印度-太平洋地區的聯合行動」。

他補充表示：「日方在面對平壤當局違反國際法之際，能指望我國的堅定支持。」

俄羅斯去年揮軍入侵烏克蘭後，岸田今天也表示，G7會持續支持烏克蘭。

他說：「面對俄羅斯的侵略，G7將團結一心，持續並加強對俄羅斯的嚴苛制裁，並繼續大力支持烏克蘭。」

兩位領袖今晚稍早造訪位於法國首都巴黎、12世紀興建的巴黎聖母院（Notre Dame Cathedral），這座教堂在經歷2019年一場大火後正在進行修復工程，預計將於明年恢復對外開放。

岸田預計將於13日會晤美國總統拜登。

除了烏克蘭問題外，岸田離開日本前曾表示，他也期望G7盟國在氣候變遷、糧食與能源危機等議題方面展現出「與世界其他地方團結一心」。

岸田將於5月在廣島主持G7領袖峰會。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1120110

#岸田文雄
#馬克宏
#法國
岸田文雄
日相岸田啟程訪歐美5國 13日會拜登 日相岸田：核能也是一種能源 從正面來思考
馬克宏
巴基斯坦尋求國際援助 助洪災重建、增氣候韌性 法國黃背心抗議重回街頭 警方漁網圍堵爆衝突
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀