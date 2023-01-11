韓美2月舉行擴張遏制軍演 嚴防北韓核武攻擊

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（中央社記者廖禹揚首爾11日專電）南韓國防部今天公布將在2月與美方共同舉行「擴張遏制手段運用演習」（DSC TTX），上半年聯合軍演也將首次連續進行11天，嚴防北韓可能採取的核武攻擊。

南韓國防部今天在總統尹錫悅主持的2023年國防部年度業務報告中發表上述內容。南韓國防部長李鐘燮說明，擴張遏制手段運用演習今年將首次以「軍對軍」的方式進行，韓方由合同參謀本部參與，美方也會派出相應單位。李鐘燮也表示將針對北韓發射飛彈，大幅增加攔截用砲彈數量。

擴張遏制手段運用演習以北韓進行核武攻擊為前提，過去主要採「政策性演習」，商討在不同情況下的應對方案，2021年9月後就沒有進行過，韓美雙方去年11月在華府舉行第54次韓美安保協議會議（SCM），首次將此列為年度例行演習之一。

今年的上半年聯合軍演將不再區分兩階段，改為連續進行11天訓練，雙龍聯合上陸訓練將從旅團級擴大至師團級，聯合野外實戰訓練規模也將擴大，時間、強度都提升。

尹錫悅在今天會中強調，「不可能只依靠對方（北韓）善意維持和平」，要求就因應北韓核武威脅的實質遏制能力，強化與美國的擴張遏制力相關合作及韓版三重防禦系統。三重防禦系統包括狙殺鏈（kill chain）、韓版飛彈防禦系統（KAMD）及可攻擊北韓指揮部的大規模打擊報復作戰計畫（KMPR）。

南韓軍方也規劃在今年下半年首次發射偵察衛星，與預計在4月發射軍事偵察衛星的北韓一較高下。南韓軍方為強化狙殺鏈推動425計畫，目標發射5枚800公斤級的軍事偵察衛星，預計在今年底至2025年為止陸續發射。（編輯：韋樞）1120111