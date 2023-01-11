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對抗北韓核武威脅 美國南韓2月兵棋推演

2023/1/11 21:21（1/11 21:46 更新）
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圖為美韓去年6月聯合軍演。（圖取自美國第七艦隊網頁c7f.navy.mil）
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（中央社首爾11日綜合外電報導）南韓國防部長李鍾燮今天表示，南韓和美國下月將舉行兵棋推演，以加強對抗北韓核武威脅的能力。

路透社報導，擁有核武的北韓去年試射飛彈的次數空前，包括能攻擊美國本土的洲際彈道飛彈（ICBM）。美國與南韓官員並已警告，北韓可能正準備進行2017年以來的首次核子試爆。

南韓與美國官員說，雙方現正商談，以改善核武聯合規畫與執行、加強訊息交流並展開兵棋推演，但時間尚未排定。

李鍾燮在記者會中說：「我們計劃在北韓核武攻擊的想定下，就延伸性嚇阻的作戰手段，在2月舉行兩國國防官員的兵棋推演。」

李鍾燮說，兩國軍方5月將首次進行各別的兵棋推演，屆時將比決策官員2月的推演「具體和實質許多」。

在李鍾燮發表這項談話之前不久，南韓國防部和外交部剛為總統尹錫悅舉行過新年政策簡報，內容重點在如何加強南韓戰力，以對抗北韓演變中的核武與飛彈威脅。

在北韓設法取得攻擊美國任何地區的能力同時，尹錫悅自去年5月就職以來，一直努力增強南韓對美國延伸性嚇阻的信心。延伸性嚇阻就是美國保護盟邦免於遭到第三者攻擊的軍力，尤其是核子部隊的軍力。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120111

#李鍾燮
#南韓
#北韓
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