FAA系統當機 美國逾1200班機延誤、超過100航班取消

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國聯邦航空總署（FAA）提供機師飛航必要通告的系統當機，美國各地航班受影響，已有逾1200航班延誤，逾100航班取消。FAA表示，正「設法恢復」此一關鍵飛航資訊系統。

美聯社報導，FAA要求美國所有航班延後到美東時間上午9時以後起飛。

根據世界航班追蹤網站FlightAware的數據，截至美東時間上午7時30分，美國各地已有超過1200個起降航班延誤，逾100個航班取消。

受到波及的航班大部分集中東岸，但已經開始出現往西部蔓延的趨勢。

法新社報導，至少一家美國主要航空公司表示，所有國內線航班暫時都會延後。

FAA推文指出：「FAA正設法恢復其空中任務通知系統（Notice to Air Missions System）。我們現在正在執行最後驗證檢查並且會重新啟動系統。整個國家空域系統（National Airspace System）內的營運都會受到影響。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，有些航空公司也許可以在沒有經由這套系統提供資訊的情況下運作，因此受影響航班的確切數字仍不得而知。

聯合航空公司（United Airlines）表示，所有國內線航班暫時都會受到影響。

美國航空公司（AA）則在聲明中指出，相關情況會對所有航空公司造成影響，正「予以密切關注並且配合FAA，將對我們營運和對顧客的干擾降到最低」。

AA指出，當機的系統提供「至關重要飛航安全操作資訊」。

美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）表示，已經向FAA了解情況，「今天上午我聯絡FAA，了解提供機師安全資訊的關鍵系統當機情況。FAA正迅速而且安全地在致力解決這個問題，因此空中交通將可恢復正常營運」。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1120111