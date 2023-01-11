更多編輯台推薦新聞：
日本今年櫻花開花日預測看這裡 東京3/22大阪3/28
國際

日本今年櫻花開花日預測看這裡 東京3/22大阪3/28

法國力拚退休金改革 歐洲各國制度比一比
國際

法國力拚退休金改革 歐洲各國制度比一比

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高
生活

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

德執政黨領袖：北京若侵台 中德關係恐現根本性變化

2023/1/11 22:02（1/11 22:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
德國社民黨領袖克林拜耳在德國「時代週報」訪問中表示，如果中國進犯台灣，德國將被迫像對待俄羅斯一樣，與中國斷絕關係。（路透社）
德國社民黨領袖克林拜耳在德國「時代週報」訪問中表示，如果中國進犯台灣，德國將被迫像對待俄羅斯一樣，與中國斷絕關係。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林10日綜合外電報導 ）德國總理蕭茲所屬的社會民主黨（SPD）領袖在今天刊載的德國「時代週報」（Die Zeit）訪問中表示，如果中國進犯台灣，德國將被迫像對待俄羅斯一樣，與中國斷絕關係。

路透社報導，德國目前正制定新的對中戰略，該戰略將以更嚴肅的態度看待雙方關係，旨在減少柏林對亞洲經濟強國的依賴。

社民黨共同領導人克林拜耳（Lars Klingbeil）告訴時代週報，「我們必須了解，明天、後天或10年後，中國逾越邊界的時刻可能會到來。如果中國攻擊台灣，我們與中國的關係也將出現根本上的變化，就像現在德國與俄羅斯的關係一樣。」

克林拜耳指出，德國必須降低對中國的依賴，開拓其他市場並尋找其他原物料貿易夥伴，「這是我們從對俄關係中學到的重要教訓」。

蕭茲先前曾說，德國與俄羅斯的關係已經不可能回到俄羅斯入侵烏克蘭之前的狀況。

然而，儘管德國曾出手協助武裝烏克蘭抵抗入侵，但一名德國國會高階議員今天表示，柏林不會向台灣提供武器援助，也沒人要求柏林這樣做。

德國國會國防委員主席施卓克-齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）在訪問台北期間表示，「這裡的情況不同。我們在這裡的角色沒有那麼軍事化。這是一個經濟問題。」

柏林的新中國戰略也代表德國將改變前總理梅克爾（Angela Merkel）經貿優先、避談人權問題的對中政策。在梅克爾任內的2016年，中國正式成為德國最大貿易夥伴。

梅克爾在2021年卸任前不久也曾告訴路透社，德國在與中國的部分合作領域上一開始可能很天真。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1120111

#德國
#梅克爾
#中國
延伸閱讀
德自民黨副主席：訪台觀察有助形塑新對中戰略德自民黨副主席談訪台目的：與民主夥伴團結對抗軍事威脅德自民黨副主席率隊訪立院 稱台灣是民主轉型成功罕見例證德外長批福斯BMW等大企業短視近利 籲減少對獨裁中國依賴
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族