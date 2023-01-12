解決缺藥荒 義醫界呼籲藥劑師回歸專業製替代品

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（中央社記者陳攸瑋羅馬12日專電）為解決義大利的缺藥潮，義大利醫界開始呼籲藥劑師回歸專業，以蓋倫製劑彌補現有藥品的短缺。義大利目前約有2000家藥局能夠進行蓋倫製劑，生產具處方籤藥特徵的替代品。

蓋倫製劑（galenici）為古羅馬著名醫學家蓋倫（C. Galen）所發明的天然藥物，是由一種或數種有機成分所製成的藥品，與化學藥品為對照組。義大利藥劑師可依專業、技術與經過認證的原物料，視病人需求而訂製。

「即時報」（l ' Iimmediato）11日報導，鑑於抗流感藥物短缺，特定地區的藥劑師已隨時準備在必要時為患者提供一些有效替代品的建議，來解決缺藥問題。一些配有蓋倫實驗室的藥房具相關器材可以製造某些藥物的替代品。

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義大利全科醫生聯合會（FIMMG）秘書長史寇迪（Silvestro Scotti）接受「今日羅馬」（Roma Today）採訪時說，義大利目前約有2000家藥局能夠生產蓋倫製劑，以彌補現有藥物的短缺。例如現在無法獲得的兒科版布洛芬糖漿可以用蓋倫製劑代替。

史寇迪談到，他希望藥劑師能夠回歸專業角色，這是現行藥物短缺的解決方案之一。他強調在藥房內部製造的具有醫生處方藥物特徵的蓋倫製劑是立即可以看到的可能性。他重申藥物短缺可能使病人延遲治療，導致更重的併發症，然後致使急診室爆滿。（編輯：韋樞）1120112