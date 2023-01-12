人權觀察：小馬可仕上台 菲律賓人權沒有改善

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（中央社記者陳妍君馬尼拉12日專電）非政府組織「人權觀察」今天表示，菲律賓總統小馬可仕去年上台後持續進行掃毒戰，「什麼都沒有改變，我們對菲律賓情況非常失望，也沒有看到小馬可仕實現對人權的任何承諾」。

人權觀察（HRW）今天發表2023世界人權報告。

針對菲律賓的情況，報告中說，前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內充斥政治威脅和恐嚇，數以千計住在城市的貧民因「掃毒戰」遭法外處決，菲國民主制度遭嚴重破壞；而小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年6月底就任後，「人權狀況幾乎全無改變」。

報告指出，小馬可仕試圖向國際社會保證，他致力維護人權，並表示新政府將展開「略有不同」的掃毒戰，更聚焦於協助成癮者戒毒，但警方和政府仍持續非法使用武力。

人權觀察亞洲區副主任羅伯森（Phil Robertson）在記者會說，因為小馬可仕當局對掃毒戰論調有所改變，更致力做好公關工作，「國際社會似乎很高興小馬可仕取代杜特蒂，因此情況一定會變好」，但實情是菲律賓仍持續掃毒戰，僅少數幾件法外處決案件送上法庭。

人權觀察報告指出，菲律賓大學第三世界研究中心調查發現，小馬可仕上台後3個月，菲國至少有90人因「毒品相關暴力」喪生。

不過，菲律賓國家警署發言人法哈度（Jean Fajardo）11日告訴菲律賓每日詢問報網站（INQUIRER.net），小馬可仕上任後半年，因涉及毒品犯罪遭殺害人數為61人。

另外，人權觀察報告引述聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）去年9月表示，菲律賓主要人權問題包括持續的「騷擾、脅迫、逮捕、攻擊、抹紅社運人士，以及警方持續進行毒品相關殺戮」，且「人權遭侵犯和踐踏的受害者訴諸司法的機會仍非常有限」。

報告指出，馬尼拉當局和軍方時常指控社運人士為菲律賓共產黨叛亂分子的支持者。這種沒有證據的指控被稱為「抹紅」（red-tagging），菲律賓軍警時常利用社群媒體「抹紅」並威脅社運人士；許多案例中，遭抹紅人士往往被不明槍手殺害。

羅伯森說，小馬可仕政府不能只是空談，必須建立問責制，對掃毒戰展開調查和起訴，並釋放因不實指控遭關押的前參議員德利馬（Leila de Lima）。

他表示，小馬可仕政府至今「什麼也沒做，因此我們對菲律賓的情況非常失望，沒有看到小馬可仕實現對人權的任何承諾」。

德利馬是「掃毒戰」主要批評者之一。她被指控2010到2015年擔任菲律賓司法部長時涉嫌收受獄中毒梟賄款，於2017年2月被捕後關押至今。人權團體和反對派人士形容德利馬被捕是政治迫害。

另一方面，馬尼拉當局為整肅警方涉及非法毒品交易，近日要求約300名高階警官「禮貌性請辭」，接受調查。

對此，羅伯森認為，此舉是很好的政治動作，但如果真要追究菲律賓掃毒戰法外殺戳的責任，不能只是搞這類噱頭，必須展開更認真的行動。（編輯：陳惠珍）1120112