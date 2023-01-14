捷克親中總統將卸任 親西方前總理大選首輪領先

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（中央社布拉格14日綜合外電報導）捷克13及14日舉行總統大選首輪投票，根據部分開票結果，比現任總統齊曼更親西方的前總理巴比斯（Andrej Babiš）目前領先其他候選人。

路透社報導，根據捷克選區48.4%開票結果，巴比斯將拿下38.2%得票率，高於退役將領帕維爾（Petr Pavel）的32.4%。若領先群雄的候選人得票率未超過50%，得票最多的前兩名候選人將在兩週內第二輪投票再次對決。

巴比斯為捷克反對黨領袖，曾在2017至2021年間擔任總理。帕維爾為前參謀總長，曾任北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會主席。

路透社指出，巴比斯與帕維爾都可能比捷克現任總統齊曼（Milos Zeman）更親西方。齊曼主張與中國建立更緊密關係，而且直到俄羅斯去年入侵烏克蘭之前，他一直採親俄立場。

巴比斯曾表示，捷克與中國的貿易有嚴重逆差，有必要更平衡。帕維爾則視中國為安全威脅。他指出，中國在經濟、科技和軍事有潛力成為中心，但價值觀和戰略目標與捷克不同，發展雙邊關係有必要小心。

捷克總統大選另一名候選人涅魯多娃（Danuša Nerudová）也認為，中國是全球最大的威脅之一。她指出，與中國互動要小心，捍衛自己的權利、安全和主權很重要，不應重犯過去低估俄羅斯的錯誤。

在捷克，實權由總理掌握，總統是象徵性的元首職位，不過在政壇仍相當有影響力。（譯者：陳正健）1120114