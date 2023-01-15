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捷克總統大選進入決選 前北約將領勝算大

2023/1/15 05:11
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（中央社記者林育立柏林14日專電）捷克總統大選首輪結果出爐，由前北約將領帕維爾和前總理巴比斯勝出，兩人將在半個月後的決選一決勝負，一般預料帕維爾的勝算較大。

捷克13、14日兩天舉行總統大選第一輪投票，根據今天公布的最後開票結果，前將領帕維爾（Petr Pavel）得票率35.4%居首，些微領先前總理巴比斯（Andrej Babiš）的35%，遙遙領先其它候選人。

由於無人過半，兩位候選人將在27、28日舉行的第二輪投票對決，競逐總統寶座，取代擔任總統10年之久的齊曼（Miloš Zeman）。

現年61歲的帕維爾曾任參謀總長和北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會主席，在俄羅斯入侵烏克蘭的陰影下，他自稱是「將軍」，強調自己領導北約的經驗能為捷克帶來「秩序和平靜」。

現年68歲的巴比斯是主要反對黨「不滿公民行動」（ANO）的領導人，曾在2017年至2021年擔任總理，自認是受物價飛漲之苦的民眾的代言人。

在外交上，帕維爾和巴比斯都比現任總統齊曼更親西方，前者尤其主張對俄羅斯和中國強硬，支持繼續軍援烏克蘭，立場與總理費亞拉（Petr Fiala）領導的政府相近。

捷克總統大選第二輪投票將在半個月後舉行；根據民調，第一輪投給其他候選人的多數選民，將在第二輪投給帕維爾，加上總理費亞拉的力挺，一般預料帕維爾的勝算較大。

在捷克，由全民直選產生的總統主要是象徵性的國家元首職位，能任命總理、法官和央行總裁，在外交上也有發言權，不過實權由總理掌握。（編輯：林治平）1120115

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