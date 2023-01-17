拜登將赴加州勘災 氣象警告美西恐尚有風暴

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（中央社舊金山17日綜合外電報導）美國白宮宣布，總統拜登將於19日前往加州洪災地區視察。歷經毀滅且致命性的連串風暴後，美國人口最多的加州正進行災後清理。

白宮昨晚透過聲明宣布，拜登將巡視遭受風災破壞的社區，「勘察重建工作，並評估災區需要哪些額外聯邦援助」。

法新社報導，近日連續9個風暴席捲加州和西岸地區，帶來持續3週之久的極端天氣，並造成19人喪生。

拜登上週末宣布加州發生重大災害，以允許聯邦政府加速援助，包括提供臨時住房和維修等協助。

連串風暴造成的損失估計已突破10億美元，成為2023年迄今損失最慘重的災害。

儘管預報當地今天是多雲時晴，但無法讓加州的救援人員好整以暇清理崩塌的土石、剷除道路上的泥土並清除倒下的樹木。

根據電力供應狀況追蹤網站Poweroutage.us的數據，昨天晚間，加州仍約有2萬3800戶處於斷電狀態。

美國國家氣象局（NWS）灣區（Bay Area）分台的報告稱，自去年12月26日至今，舊金山的累積降雨量已超過450公釐。

NWS在推文中說「這是自1862年1月14日以來，最潮濕的22天。」

先前不斷肆虐加州的冬季風暴多已遠颺，現正襲擊洛磯山脈（Rocky Mountain）和大平原地區（Great Plains）。

國家氣象局的短期預報稱，科羅拉多州、新墨西哥州和猶他州山區預計將出現「大雪」，並一路持續到24日，然後在25日向東推進到中部平原（Central Plains）地區。

但雖然加州看似能喘口氣，預報卻說又有一個新的風暴在北部的華盛頓州隱現「將抵達太平洋西北部，並於明天向內陸推進」。

「這將帶來新一輪的太平洋濕氣和一輪強降雨，特別是沿海山區和喀斯喀特山脈（the Cascades）山麓地帶。」（譯者：施施/核稿：陳亦偉）1120117