今冬最強寒流襲日本關東 東京市中心可能下初雪

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（中央社記者楊明珠東京17日專電）本季最強的寒流來襲，日本北海道札幌市今晨最低溫零下9.6度。受到濕冷空氣影響，日本關東地區南部今晚到明天清晨沿海地區可能下雨、下雪，東京的市中心可能下今年的初雪。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳（相當於氣象局）指出，關東甲信地區上空寒流南下，今晚到明天清晨，冷濕空氣可能流入，以關東南部沿海地帶為主的地區可能下雨或下雪。

明天將近清晨左右，東京市中心也可能短暫下霙（雨夾霰）或下雪。 如果觀測到霙或雪，將是今年東京首度觀測到下雪。

氣象廳表示，雖然關東地區南部出現積雪或路面結凍的可能性低，但呼籲民眾出門前最好還是確認氣象資訊。

日本朝日電視台昨天報導，日本氣象協會（JWA）分析日本氣象廳及世界各國氣象機關等蒐集到的資訊後，昨天原本預測本月25日東京的最低溫可能是零下11度，刷新1876年1月13日觀測到的零下9.2度，將創東京觀測史上新低紀錄，但昨天重新評估後，更新為可能是零下2度。（編輯：黃自強）1120117