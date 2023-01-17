歐盟指責美中補貼潔淨科技產業 將捍衛工業基礎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社瑞士達沃斯17日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天嚴厲批評中國的潔淨科技產業，揚言將調查中國對此產業的補貼政策。

法新社報導，范德賴恩在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）發言時宣布，計畫成立一個「主權財富基金」並提出「淨零產業法案」，以捍衛歐洲工業基礎，不受美國和中國大筆補貼的影響。

范德賴恩在瑞士阿爾卑斯山這個勝地舉行的年度會議對全球政治和商業菁英說：「我們發現有人大力要將我們的工業實力引向中國和其他地方。」

她又說：「中國大力補貼產業，並限制歐盟公司進軍其市場。一旦我們認為，我們的採購和其他市場受到這種補貼扭曲，我們將立即展開調查。」

范德賴恩也重申歐洲對美國降低通膨法案的憂心，這項法案包括3700億美元的綠色能源補貼。她說：「盡人皆知，降低通膨法案有些設計因素引起了大家對企業某些針對性激勵措施的若干疑慮」。

她說，「這就是我們一直與美國友人合作尋找解決方案的原因」；並說，歐洲公司和歐盟國家製造的電動車也可能因為這項法案而受益。

范德賴恩說：「我們的目標應該是避免歐美間的貿易和投資中斷，我們應該努力使我們各自的激勵計畫公平且相輔相成。」

美國氣候特使凱瑞（John Kerry）在今天上午稍早的另一項活動中說，對美國降低通膨法案不滿的國家，反而應設法模仿美國的作法。

凱瑞在有關加強慈善投入氣候變遷的小組討論會中說：「其他國家的反應不應是『老天，你不該那麼做，那對我們不公平』。這些國家也該這麼做，大家都必須採取相同作法，以進一步加速這個進程。」（譯者：張佑之/核稿：林治平）1120117