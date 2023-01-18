印尼摩鹿加群島近海地震規模7.0 發布海嘯警報

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（中央社雅加達18日綜合外電報導）美國地質調查所（USGS）表示，印尼東部摩鹿加群島（Maluku Islands）近海今天發生規模7.0地震，引發海嘯警報。

法新社報導，USGS指出，震央位於印尼東部哈馬赫拉島（Halmahera）西北方150公里處，震源深度48公里。

夏威夷「太平洋海嘯警報中心」（Pacific Tsunami Warning Center）在地震後發布警報表示，「距離震央300公里內的海岸可能遭遇危險的海嘯」。

這起地震發生在當地時間下午1時6分左右，USGS原先公布規模7.2，隨後下修至規模7.0。

印尼氣象氣候暨地球物理局（Meteorology, Climatology and Geophysics Agency）警告之後可能發生餘震。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1120118