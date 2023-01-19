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心理狀態不堪受審 美「AV皇帝」性侵案停止審判

2023/1/19 13:49
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（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）法官裁定，有「A片皇帝」之稱的美國成人片男星朗傑瑞米（Ron Jeremy）心理狀態不堪受審，停止對他12宗性侵案等性犯罪罪名的起訴。

法新社報導，朗傑瑞米在法官昨天裁決近1年前被勒令接受精神檢查。律師表示，朗傑瑞米快連他都認不出。

1970年代起演出超過1700部成人片的朗傑瑞米，否認對多名15至51歲女子的性犯罪罪名。

他被控從1996年開始犯行，期間長達23年。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）引述取得的電郵內容報導，控辯雙方心理健康專家判斷朗傑瑞米有嚴重失智，復原機會渺茫。

洛杉磯郡副地方檢察官湯普森（Paul Thompson）表示：「若他的狀況無法改善，我們就沒辦法審判他的罪行，因為只要他喪失能力，刑事程序就會中止，我們也無法讓他認罪陳述，或討論為受害人伸張正義的其他方法。」

檢方發言人告訴法新社，2月7日將召開聽證會，決定要將朗傑瑞米留置何處，那代表他可能被送進州立醫院。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120119

#朗傑瑞米
#法新社
#洛杉磯時報
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