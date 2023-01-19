對抗通膨 美聯準會官員籲再升息

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）儘管通膨出現已達高峰的跡象且經濟活動正在放緩，美國聯邦準備理事會（Fed）決策者今天暗示將繼續推動升息，其中有數名決策者支持將政策利率峰值定在至少5%。

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁麥斯特（Loretta Mester）接受美聯社訪問時說：「我就是認為我們必須持續升息，我們將在會議上討論升息幅度。」

路透社報導，這樣的發言似乎反映了決策者的普遍想法，截至去年12月，大多數的決策者都支持在未來幾個月將政策利率暫定在5%至5.25%。

麥斯特說，就她而言，她認為聯準會的政策利率必須比上述區間再「調高一點」，並維持一段時間，以進一步減緩通膨。

聯準會基準利率的目標區間目前來到4.25%至4.50%，投資者預期聯準會將在1月31日至2月1日會議結束時升息1碼。

但根據今天稍早公布的數據，隨著消費、通膨與製造活動放緩，外界預期聯準會將比麥斯特及其多數同僚預期更快的速度結束這輪升息。

聯準會去年3月開始調高借貸成本，當時政策利率落在0%至0.25%區間，之後通膨開始攀升達到40年來新高，超過聯準會的預期目標2%好幾倍。

跟麥斯特一樣，聖路易聯準銀行總裁布勒德（James Bullard）稍早向「華爾街日報」表示，他也認為政策利率會升至5.25%至5.50%區間。他又說，決策者應該「儘快」將利率升至5%以上。

根據今天公布的聯準會報告，有一些令人鼓舞的跡象顯示，美國的通膨壓力與勞力短缺問題緩解，但經濟活動平淡，而聯準會在衡量採取行動時會參考經濟成長。

聯準會表示，轄下有5個地區通報過去數週的整體經濟活動些微或適度增加，有6個地區與上一個通報期間相比，經濟活動沒有變化或些微下滑，有一個地區通報經濟活動顯著下降。

聯準會在1月9日前對12個地區展開調查，在稱為「褐皮書」的調查報告中說：「總體而言，地區聯絡人普遍預期未來幾個月幾無成長。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1120119