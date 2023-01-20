若要將坦克送交烏克蘭 德國稱須與盟邦達協議

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（中央社德國拉姆施坦基地／基輔20日綜合外電報導）德國今天表示，若要同意將德造坦克送交烏克蘭以抵抗俄羅斯軍隊攻擊，須與盟邦達成協議，這顯然使烏克蘭期待德國快速作出決定的希望破滅。

路透社報導，歐洲國家領導人籲請德國，在今天同意將德造坦克運交烏克蘭，以抵禦俄軍攻勢。美國和烏克蘭都表示，時間是最重要的考量。

北大西洋公約組織（NATO）會員國和其他國家國防部長正在德國開會，此時已有警告指俄軍即將重振11個月來的進攻行動，以攻占其自稱已兼併但並未完全控制的烏克蘭東部和南部地區。

為此，美國和芬蘭在德國拉姆施坦（Ramstein）空軍基地的這項會議召開前，已宣布再次提供烏克蘭大筆軍事援助。拉姆施坦會議的重點在於，德國是否同意現已使用德造豹2（Leopard 2）坦克的歐洲國家將此型戰車轉送烏克蘭。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，他無法透露相關決定何時會作出，但一旦盟邦之間達成共識，德國準備快速採取行動。

佩斯托瑞斯說，「所有正反意見都必須十分謹慎地衡量」；並說，這個問題今天已討論過，但尚未作出決定。

他並未指出，若是有，是哪些盟邦不同意提供烏克蘭坦克；也未詳細說明他指稱的正反意見為何。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）政府似乎因擔心激怒俄羅斯，而不願授權將豹2坦克送交烏克蘭。有些西方國家官員也表示，擔心俄軍擄獲先進的西方武器會竊取相關技術。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1120120