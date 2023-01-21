希金斯可望成紐西蘭新總理 形象幹練曾領導防疫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

身兼紐西蘭教育部長、警察部長和公共服務部長的希金斯可望接任總理。（圖取自facebook.com/chrishipkinsmp）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨21日綜合外電報導）身兼紐西蘭教育部長、警察部長和公共服務部長的希金斯可望接任總理，他因領導全國對抗COVID-19疫情、實施邊境封鎖措施而家喻戶曉，被視為「強悍幹練」的政治人物。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）19日突然宣布請辭。法新社報導，44歲的希金斯（Chris Hipkins）今天出線，是工黨（Labour Party）唯一提名接替阿爾登、成為紐西蘭第41任總理的人選，工黨明天將正式支持他出任總理。

希金斯因擔任COVID-19防疫部長近兩年的表現而贏得美名，當時紐西蘭關閉邊界，防止病毒從境外傳入，直到去年8月才完全對外開放。

希金斯後來坦承，「滾動式」封鎖是很艱難的過程，當民眾對限制措施感到厭煩時，就必須放寬。

希金斯在反對黨和政府任職超過14年，政治評論員巴加尼（Josie Pagani）曾形容他「明智、討人喜歡、強硬且能幹」。

希金斯擔任教育部長、公共服務部長逾5年，去年6月起兼任警察部長。

司法部長艾藍（Kiri Allan）說：「希金斯為人果斷，會是非常堅強的總理。」艾藍是工黨資深毛利族（Maori）國會議員，曾被視為可能的總理人選。

希金斯自稱「戶外運動愛好者」，熱衷於登山越野車、健行和游泳，他在威靈頓維多利亞大學（Victoria University of Wellington）研修政治學和犯罪學，之後從事產業培訓工作。

希金斯一向給人風度翩翩、態度從容的印象，但他也曾與澳洲前保守派政府爆發引人注目的爭執。2021年，他指責澳洲「出口垃圾」到紐西蘭，指的是澳洲將罪犯遣送回出生地母國的爭議性政策。

2017年，希金斯收到消息指出，時任澳洲副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）具有澳洲和紐西蘭雙重國籍，消息披露後，喬伊斯被迫下台，因為澳洲憲法禁止擁有雙重國籍的聯邦政治人物擔任國會議員。

阿爾登為此責備了希金斯，她當時說，希金斯的行為「令人無法接受」。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1120121