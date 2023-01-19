歷經紐西蘭血案與疫情風雨 反對派感謝阿爾登貢獻

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社威靈頓19日綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登以同理心面對境內最嚴重槍擊血案、以衛生為導向來因應COVID-19疫情，進而成為國際間標竿性人物，但在國內面臨越來越多批評下，她今天宣布將卸下職務。

綜合美聯和路透社報導，阿爾登（Jacinda Ardern）今天宣布她最遲將於2月7日卸下總理職務，並說10月14日會舉行大選。

目前還不清楚大選之前由誰來接掌總理職權。副總理羅伯森（Grant Robertson）宣布他不會角逐工黨（Labour Party）黨魁後，總理爭奪戰頓時白熱化。

阿爾登2年前領導自由派工黨，歷史性的以壓倒性優勢贏得連任，但近期民調顯示工黨支持度落後保守派競爭對手，10月面臨著一場選舉硬仗。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）爆發時，阿爾登政府初步作為成功讓病毒多月來無法突破國門，贏得全球讚譽。然而，當變異株現蹤、當有疫苗可打，防疫零容忍策略也就被棄之不用。

她因防疫過嚴，在國內面臨更大的批評聲浪。

阿爾登上個月宣布，皇家調查委員會（Royal Commission of Inquiry）將調查政府的COVID-19防疫決策是否正確，並探究政府可以如何更妥善替未來的流行病做好準備。報告結果將於明年出爐。

2019年3月，阿爾登面臨了紐西蘭史上最黑暗的一天。一名白人至上主義者持槍衝進基督城（Christchurch）兩座清真寺並屠殺51人。阿爾登在事件過後擁抱生還者和當地穆斯林社群的作為，獲得各方讚揚。

阿爾登辭職消息一出，包括紐西蘭反對派領袖、澳洲總理以及影視名人、一般小民都公開感謝阿爾登對國家的奉獻。

反對派國家黨（National Party）黨魁盧克森（Christopher Luxon）說：「我謹代表國家黨，謝謝總理阿爾登對紐西蘭所做的貢獻。她為這份勞心費神的工作付出了一切，我祝福她和她的家人未來一切都好。」

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）盛讚阿爾登向全球展示出「如何以智慧和實力來領導。她證明了同理心和洞察力是強大的領袖特質」。艾班尼斯表示，阿爾登「是紐西蘭最堅定的推動者，是許許多多人的榜樣，也是我最棒的友人」。

「侏儸紀公園」（Jurassic Park）紐西蘭籍影星山姆尼爾（Sam Neill）在社群網站推特發文說，阿爾登今天宣布辭職「我不意外也不怪她」，特別是點出「過去幾個月她遭受的待遇、面臨的群起攻擊」實在「可恥又難堪」。這位老牌影星說阿爾登「值得獲得更好的對待」，更稱她是「偉大的領袖」。

也有遠在加拿大的研究員、衛生政策博士阿里（Ahmed Ali）推文說：「我會永遠記得總理阿爾登在基督城清真寺攻擊案後，如何僅花了6天就率紐西蘭全面禁止銷售突襲式步槍和軍用類半自動武器。」他說，沒有比這個更棒的實例來展現「祈禱和緬懷」之餘還可以有哪些作為。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1120119