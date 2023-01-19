紐西蘭10月大選 總理阿爾登倦勤宣布2月卸任

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（中央社威靈頓19日綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天在電視聲明中表示，她今年將不尋求連任，2月7日會是她總理職位的最後一天。

法新社報導，她告訴自己所屬的工黨（Labour Party）說：「對我來說，時機已到。」她說：「我能付出的所剩不多，已沒有再做4年的能耐。」

路透社報導，她今天在電視播出的聲明中說，將於10月14日舉行大選。

她說：「我雖然不會角逐選戰，但我知道，對紐西蘭民眾影響最大的幾項議題仍將是政府今年執政和選舉的重點。」

她還說，她仍相信紐西蘭工黨會贏得大選。

紐西蘭國家廣播電台（RNZ）報導，2月7日將是她當總理最後一天。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1120119