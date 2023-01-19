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阿爾登辭紐西蘭總理 向伴侶喊話：我們結婚吧

2023/1/19 10:53（1/19 11:30 更新）
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紐西蘭總理阿爾登（右）無預警宣布2月將卸下總理職務，還打算跟伴侶蓋佛德（左）成婚。圖為2020年10月紐西蘭國會選舉工黨大勝，阿爾登發表演說後與蓋佛德開心合影。（美聯社）
紐西蘭總理阿爾登（右）無預警宣布2月將卸下總理職務，還打算跟伴侶蓋佛德（左）成婚。圖為2020年10月紐西蘭國會選舉工黨大勝，阿爾登發表演說後與蓋佛德開心合影。（美聯社）
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（中央社威靈頓19日綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天無預警宣布將於2月卸下總理職務，並說很期待親自帶女兒去上小學，還打算跟伴侶完成終身大事。

法新社報導，阿爾登在與她所屬工黨（Labour Party）黨員召開會議時說：「對我來說，時機已到。」她說：「我能付出的所剩不多，已沒有再做4年的能耐。」

阿爾登是在2017年的聯合政府中成為總理，接著率領中間偏左工黨在3年後的大選中贏得全面性勝利，不過近來幾次民調看到工黨和她個人的支持度下滑。

她自國會一個月前夏季休會後首次公開亮相，她在工黨年度黨團大會上說，休息這段期間她曾希望找到繼續擔任領袖的動力，「但我沒辦法做到」。

阿爾登表示，下一場大選會在10月14日星期六舉行，她會一直擔任議員直到大選結束。

「我並非因為認為我們贏不了下一場選舉才離開，而是因為我認定我們可以勝選且將會勝選。」

阿爾登表示她的辭職最遲2月7日生效。她並表示，工黨黨團會議將於1月22日選出新領袖。

副總理羅伯森（Grant Robertson）表示他不會參與總理之爭。

阿爾登表示，她掛冠求去並沒有任何內情，「我是人。我們盡可能地付出一切，能付出多久就付出多久，然後結束的時機總會到來。對我來說，這個時機已到」。

「我之所以求去，是因這項少數人有幸擔任的職務有著莫大的責任。責任在於認清自己何時是掌舵的適合人選，也有責任認清何時不是。」

「紐西蘭先驅報」（New Zealand Herald）報導，阿爾登同時提及家人，還說自己很期待帶著女兒妮芙（Neve）去上小學，她向女兒喊話說：「妮芙，妳今年去上小學的時候媽媽會在喔。」

她還將跟伴侶蓋佛德（Clarke Gayford）成婚，讓兩人終於能完成之前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而被迫取消的婚禮。

她說：「克拉克（蓋佛德的名字），讓我們終於把婚結了吧。」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1120119

#阿爾登
#紐西蘭
#工黨
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